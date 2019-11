Ambasada RP w Paryżu zaleca unikanie miejsc protestów "żółtych kamizelek"

Źródło: PAP

Ambasada RP w Paryżu w związku z planowanymi we Francji w sobotę protestami "żółtych kamizelek" zaleca unikanie miejsc protestów i stosowanie się do poleceń miejscowych władz. W komunikacie zamieszczonym na stronie ambasada radzi też, by podróżni śledzili komunikaty i informacje w mediach.