R22 miało 3,37 mln zł zysku netto, 8,44 mln zł zysku EBIT w I kw. r.obr. 2019: 20



Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - R22 odnotowało 3,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. lipiec - wrzesień 2019 r.) wobec 2,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,44 mln zł wobec 5,28 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,44 mln zł w I kw. roku obrotowego 2019/2020 wobec 31,03 mln zł rok wcześniej.

"W minionym kwartale osiągnęliśmy rekordowe wyniki zarówno na poziomie przychodów, jak i zysków. To efekt intensywnej pracy całego zespołu R22. Przede wszystkim w zakresie wzrostu sprzedaży do obecnych klientów, pozyskania nowych klientów oraz realizacjom akwizycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Co szczególnie ważne, nasze działania przekładają się zarówno na wzrost skali biznesu, jak i jego rentowność" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Jakub Dwernicki.

"Warto podkreślić rekordowy wynik skorygowanej EBITDA na poziomie 12,9 mln zł. To wartość o 60% wyższa niż rok wcześniej oraz 20% wyższa niż w poprzednim kwartale. To efekt zarówno dynamicznie rosnących przychodów, które wzrosły r/r o 43% i wyniosły 44,4 mln zł, jak i wzrostu efektywności. Złożyły się na to dynamiczne wzrosty zarówno segmentu hostingu, jak i omnichannel communication, w którym zysk EBITDA wzrósł o 120%" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. roku obrotowego 2019/2020 wyniósł 0,9 mln zł wobec 0,18 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)