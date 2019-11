Jak wynika z poniedziałkowej informacji FCA, trzy dni wcześniej wyprodukowano tam również 500-tysięczny egzemplarz modelu Lancia Ypsilon. Wciąż najliczniej produkowanym w Tychach pojazdem okazuje się model 126, którego powstało tam ponad 3,3 mln egzemplarzy (drugi wynik, 2,3 mln egz., należy do 500; trzeci – 2,15 mln egz., do Pandy).

FCA Poland to największa z 13 spółek koncernu FCA w Polsce. W 2018 r. z linii produkcyjnych tyskiej fabryki zjechało łącznie blisko 260 tys. sztuk samochodów marek Fiat, Abarth i Lancia, z których 99 proc. znalazło odbiorców w 58 krajach na całym świecie. FCA Poland jest jednym z największych eksporterów w kraju.

Według danych spółki w ciągu 27 lat (od 1992 r.) grupa FCA zainwestowała w Polsce 11,3 mld zł. Z tych środków zmodernizowano infrastrukturę tyskiego zakładu, powstały m.in. nowa zrobotyzowana spawalnia, nowa lakiernia wodorozcieńczalna i nowa hala montażu. Inwestycje wpłynęły też na prace badawczo-rozwojowe, poprawę warunków pracy, organizowanie szkoleń, ochronę środowiska oraz dostosowanie do światowych standardów.

Obecnie FCA Poland jest jednym z najważniejszych inwestorów w Polsce oraz jednym z największych pracodawców w regionie, dając zatrudnienie prawie 2,5 tys. pracownikom. Dwa samochody produkowane w Tychach - Panda i 500 - zdobyły tytuł Car of The Year.

Przedstawiciele FCA podkreślają, że choć „pięćsetka” jest obecna na rynku już od 12 lat, wciąż cieszy się popularnością. W ub. roku tyska fabryka zwiększyła produkcję Fiata 500 i spokrewnionego z nim Abartha 500 o ok. 4 proc.; "pięćsetek" wyprodukowano ok. 3 tys. więcej niż rok wcześniej, a Abarthów 500 ok. 4,5 tys. Między innymi dzięki temu udało się częściowo zrekompensować ubytek produkcji, spowodowany zaprzestaniem wytwarzania w Tychach Forda Ka, który powstawał tam przez osiem lat (łącznie ponad 0,5 mln egz).

Zgodnie z informacją FCA za początek przemysłu motoryzacyjnego na Śląsku jest uznawany 1971 r., gdy z Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej wyjechały pierwsze pojazdy Syrena. Po tym, jak w 1973 r. polski rząd wykupił licencję od Fiata, w bielskim zakładzie ruszyła produkcja Fiatów 126p.

W 1975 r. powstał zakład produkcyjny w Tychach, gdzie kontynuowano produkcję "malucha". Ogółem przez 27 lat, w latach 1973-2000, w fabrykach w Tychach i Bielsku-Białej wyprodukowano łącznie ponad 3,3 mln Fiatów 126p.

W 1991 r. w Tychach rozpoczęto produkcję Fiata Cinquecento, a w 1997 r. - Seicento. W 1992 r. wobec umowy z włoskim Fiatem powstała spółka Fiat Auto Poland. Pod tą nazwą tyski zakład produkował i montował samochody: Cinquecento, Uno, Punto, Seicento, Bravo, Brava, Marea, Ducato, Iveco, Seicento, Siena i Palio Weekend, Panda, Fiat i Abarth 500 oraz Lancie Ypsilon. W latach 2008-2016 na zlecenie koncernu Ford powstawały tam również Fordy Ka.

