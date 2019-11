Idea Bank odbudował rentowność, myśli o podniesieniu kapitału nawet w 2020r.



Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Odzyskanie rentowności i wypracowanie zysku netto przez Idea Bank w III kw. 2019 r. daje nadzieję, że taki trend będzie kontynuowany w kolejnych okresach, uważa prezes Jerzy Pruski. Jeśli sprawdzi się pozytywny scenariusz, bank już w 2020 r. może wrócić do pracy nad podniesieniem kapitału.



"Wyniki finansowe za III kw. 2019 r. pokazują skuteczność przyjętej strategii polegającej na szybkim odzyskaniu rentowności. Mimo, że zakończył się proces pozyskiwania inwestora, to pozytywne wyniki powodują, że nadal możemy pracować nad podniesieniem kapitału" - powiedział Pruski na konferencji prasowej.



"To cześć strategii, która będzie kontynuowana, jeżeli będzie trwała tendencja poprawy rentowności i wyników. Wraz z ich utrzmaniem lub wzrostem, będziemy mogli wrócić do działań związanych z dokapitalizowaniem banku" - dodał.



Pruski podkreślił, że jeżeli wszystkie działania będą kontynuowane z sukcesem, to Idea Bank nie będzie zwlekał z decyzją o podniesieniu kapitału. Jego zdaniem możliwymi rozwiązaniami jest zarówno inwestor branżowy, jak i SPO.



"Jeżeli wszystko ułoży się pozytywnie, to rozpoczniemy prace nawet w 2020 r. Nie mamy nowych sygnałów od głównego inwestora, więc będziemy skupiać się na poszukiwaniu rozwiązań na zewnątrz lub u innych inwestorów" - wskazał prezes.



Na razie jednak bank skupia się na kontynuacji procesu restrukturyzacyjnego, który ma do 2021 r. obniżyć koszty działania instytucji o 100 mln zł.

"Trwa całkowita przebudowa sieci, tworzymy lekkie oddziały, których mamy obecnie 10, a do połowy 2020 r. powstanie kolejnych 17. Bank rozwija także zdalne kanały dystrybucji, wdraża nowoczesne, mobilne rozwiązania dla klientów oraz koncentruje się na sprzedaży produktów kredytowych" - wyliczył Pruski.

Prezes przypomniał, że spadek kosztów funkcjonowania banku przyczynił się do wypracowania dodatniego wyniku finansowego w III kw. i ten trend będzie kontynuowany. Kolejnym czynnikiem poprawiającym wyniki Idea Banku będzie wprowadzanie - wraz z poprawą kondycji - nowych, rentownych produktów.

"Systematycznie spadają także koszty ryzyka, więc wraz z upływem czasu także ten czynnik będzie pozytywnie wpływał na wyniki banku" - zaznaczył Pruski.

Według prezesa, Idea Bank jest otwarty na kontynuację procesu naprawy lub pozbywania się części aktywów. Nadal trwają m. in. prace nad restrukturyzają Tax Care po odrzuceniu przez sąd wniosku o upadłość, choć obecnie każde rozwiązanie, z upadłością włącznie, jest nadal możliwe.

Idea Bank odnotował 12,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 30,18 mln zł straty rok wcześniej.



Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.



(ISBnews)