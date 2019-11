ZUE ma 20 mln zł pożyczki od ARP na finansowanie realizacji kontraktów w KPK



Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) udzieliła ZUE pożyczki w wysokości 20 mln zł, podała Agencja. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie realizacji kontraktów w ramach Krajowego Programu Kolejowego (KPK).

"Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw to jedno z najważniejszych obszarów naszej działalności. Od lat realizujemy procesy restrukturyzacji i pomagamy firmom w zwiększaniu konkurencyjności. Tym razem nasze środki pozwolą na sfinansowanie i kontynuację kontraktów budowlanych krakowskiej firmie ZUE. To znany w branży podmiot, wielokrotnie doceniany i nagradzany przez rynek. Cieszę się, że nasze zaangażowanie przełoży się na poprawę jakości infrastruktury, z której wszyscy korzystamy" - powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, cytowany w komunikacie.

Pozyskane od ARP środki spółka przeznaczy na finansowanie realizacji kolejowych kontraktów budowlanych, podano.

"Jesteśmy bardzo zaangażowani jako wykonawca w realizację Krajowego Programu Kolejowego - największego w historii programu inwestycyjnego na polskiej kolei o wartości ok. 75 mld zł. Wykorzystując nasz potencjał produkcyjny i doświadczenie, realizujemy w ramach tego programu modernizacyjnego szereg kontraktów budowlanych i planujemy realizację kolejnych. Wierzymy, że realizacja tych zadań przyczyni się do poprawy mobilności i komfortu życia mieszkańców Polski" - dodał prezes ZUE Wiesław Nowak.

W ciągu ostatnich czterech lat przedsiębiorcy skorzystali z finansowania z ARP w wysokości ponad 1,8 mld zł. Wśród beneficjentów pożyczek coraz więcej jest przedstawicieli sektora MŚP. Między innymi dlatego ARP przygotowała dla nich specjalne rozwiązania. Na ofertę pożyczkową dla małych i średnich firm składają się pożyczki inwestycyjne, obrotowe, restrukturyzacyjne, split payment oraz na finansowanie realizacji kontraktów. Klienci, którzy mają problem z dostarczeniem oczekiwanego poziomu zabezpieczeń, mogą uzyskać poręczenie od funduszy poręczeniowych koordynowanych przez Krajową Grupę Poręczeniową i BGK, z którymi ARP podpisała porozumienie o współpracy.

Ważnym elementem oferty dla MŚP są Centra Obsługi Przedsiębiorców (COP). Pierwsze Centrum Obsługi Przedsiębiorców Agencja Rozwoju Przemysłu otworzyła 23 marca br. we Wrocławiu, kolejne powstało miesiąc później w Katowicach. Trzecią lokalizacją jest Gdynia (Pomorski Park Naukowo Technologiczny). W ostatnim czasie powstał również COP w Poznaniu. Centra powstają w najważniejszych z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorców miejscach w Polsce, przypomniano także.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2018 r. miała 833 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od początku działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP S.A. zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu, biura w Radomiu i Wrocławiu.

(ISBnews)