Na wtorkowym zamknięciu WIG20 stracił 1 proc. do 2.207,25 pkt., WIG zniżkował 0,7 proc. do 58.447,3 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,3 proc. do 3.809,56 pkt., a sWIG80 pozostał bez większych zmian na 11.609,77 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 686 mln zł, z czego 571 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Indeks największych spółek rozpoczął notowania nieco ponad kreską, jednak już po pierwszych minutach handlu indeks zaczął zniżkować. Między godz. 10 a 14 stabilizował się na poziomie 2.220 pkt., jednak w dalszej części dnia powrócił do spadków i zakończył dzień ze stratą 23 pkt.

W momencie zamknięcia sesji na warszawskim parkiecie, niemiecki DAX rósł o 0,2 proc., a amerykański S&P500 oraz Dow Jones zniżkowały odpowiednio o 0,1 i 0,4 proc.

Wśród 20 największych spółek najmocniej w górę poszły notowania Alior Banku - o 2,4 proc.

Z kolei spadają kursy: PKN Orlen - o 4,2 proc. oraz Tauronu - o 3,6 proc.

Na szerokim rynku wzrostami wyróżniły się: Ferro - o 11,5 proc., Elektrobudowa - o 4,3 proc. oraz Elemental - o 3,7 proc.

Grupa Ferro podała, że odnotowała w trzecim kwartale 2019 roku 14,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 11,9 mln zł przed rokiem. Prognozy analityków znajdowały się w przedziale 10,9-11,8 mln zł.

Elektrobudowa poinformowała w poniedziałek o zawarciu z Bankiem Handlowym aneksu do umowy, dotyczącego określenia terminu udostępnienia limitu w rachunku bieżącym do 2 grudnia 2019 r., jako daty ostatecznej spłaty kredytu (dotychczas był to 15 listopada 2019 r.).

Getin Noble Bank zyskał we wtorek 8,3 proc., a Idea Bank i Getin Holding straciły odpowiednio: 6,5 i 3,7 proc.

Getin Noble Bank podał, że zdecydował o utworzeniu rezerwy na zwroty prowizji za udzielenie kredytu w przypadku jego spłaty przed terminem określonym w umowie. Rezerwa wyniesie łącznie 24,6 mln zł brutto. Bank przesunął termin publikacji raportu okresowego z dnia 29 listopada 2019 r. na 21 listopada 2019 r.

Idea Bank poinformował, że jest otwarty na rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Po odbudowaniu rentowności będzie kontynuować proces poszukiwania inwestora w celu podwyższenia kapitału lub połączenia z innym bankiem.

Spadki odnotowały także CI Games - o 5,6 proc., oraz Cognor - o 6 proc. (PAP Biznes)