PKO BP udostępnił nowe funkcje w e-kantorze, m.in. stałe zlecenie wymiany walut



Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski (PKO BP) udostępnił dwie nowe funkcje w kantorze internetowym: zlecenie wymiany waluty, gdy jej kurs osiągnie wskazany przez klienta poziom oraz opcja ustawienia stałego zlecenia na wymianę walut w określone dni, podał bank.

"Nieustająco rozwijamy kantor dostępny w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej, dzięki czemu klienci mają możliwość zlecania wymiany waluty w sposób dostosowany do ich indywidualnych wymagań. Sami mogą ustalić najkorzystniejsze dla siebie kursy. Klient może też wybrać najbardziej dogodny dla siebie dzień zakupu danej waluty. Przypominamy, że w kantorze internetowym oprócz standardowej wymiany walut można również kupić walutę na spłatę raty kredytu walutowego w naszym banku" - podkreślił dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w PKO BP Paweł Placzke, cytowany w komunikacie.

Kantor internetowy PKO Banku Polskiego umożliwia wygodną i szybką wymianę 50 par walutowych. Oferuje wymianę 11 walut (EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK i SEK, CZK, HRK, HUF oraz PLN). Można z niego korzystać poprzez aplikację mobilną IKO, a także za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO, wykonując operacje 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Rozliczenie transakcji umożliwia bardzo szybki dostęp do pieniędzy. Wystarczy mieć przy sobie telefon z aktywną aplikacją IKO oraz - poza kontem osobistym w złotówkach - rachunek walutowy w danej walucie obcej. Za transakcje w kantorze bank nie pobiera prowizji, przypomniano.

"Kantor internetowy to jeden z elementów pakietu walutowego 3w1 w PKO Banku Polskim. Oprócz kantoru w jego skład wchodzą konto walutowe i karta wielowalutowa. [...] W kantorze internetowym można wymieniać swobodnie walutę. Transakcje są realizowane natychmiast, pieniądze są momentalnie transferowane między kontem osobistym w złotych a kontami walutowymi w PKO Banku Polskim. Jeśli konto walutowe klient podepnie do karty wielowalutowej, może od razu skorzystać z wymienionej waluty, płacąc w sklepach stacjonarnych, w internecie czy wypłacając gotówkę z bankomatów" - czytamy dalej.

Internetowy kantor funkcjonuje w PKO Banku Polskim od początku 2018 roku w serwisie bankowości elektronicznej iPKO, a od lipca ubiegłego roku możliwe jest zawieranie transakcji również z poziomu aplikacji mobilnej IKO. Od momentu udostępnienia tej usługi klienci wykonali prawie 3,08 mln transakcji, z czego 63% zrealizowanych zostało za pośrednictwem aplikacji mobilnej IKO.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 341,55 mld zł na koniec III kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)