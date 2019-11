Getin Noble Bank zakłada spadek kosztów ryzyka w kolejnych kwartałach



Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) oczekuje spadku kosztów ryzyka w kolejnych kwartałach. Bank chce powrócić do regularnej sprzedaży portfeli kredytów niepracujących (NPL) i przeprowadzić transakcję jeszcze w tym roku, poinformował członek zarządu Marcin Romanowski.

"Spadło prawdopodobieństwo defaultu na wszystkich kredytach, a w portfelu kredytów hipotecznych i portfelu korporacyjnym wyraźnie spadł koszt ryzyka w tym roku. W kredytach detalicznych oczekuję spadku koszty ryzyka w kolejnych kwartałach. Będzie to wynikało z dwóch czynników - jeden to kwestia zastępowania w naszym portfelu starych transakcji nowymi i stopniowe poprawianie parametrów poprzez rosnąca wagę nowych kredytów w portfelu" - powiedział Romanowski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że portfel finansowania projektów mieszkaniowych - dzięki sytuacji rynkowej i przyjętej polityce finansowania projektów o charakterze mainstreamowym - charakteryzuje się dobrym ryzykiem.

"W segmencie firm na koniec III kw. nie zanotowaliśmy zaangażowań, w których przewidujemy wzrost ryzyka" - powiedział także członek zarządu.

Koszt ryzyka wyniósł 1,2% na koniec września br. i nie zmienił się w ujęciu kwartalnym oraz r/r. W segmencie kredytów korporacyjnych koszt ryzyka spadł o 0,8 pkt proc. w skali roku, a segmencie kredytów hipotecznych o 0,4 pkt proc. r/r.

Getin Noble Bank chce także powrócić do sprzedaży portfeli kredytów niepracujących (NPL) o znaczących wartościach nominalnych w kolejnych kwartałach

"Liczę na powrót jeśli nie od razu do regularnej to w miarę regularnej sprzedaży portfeli. Temu będzie sprzyjał fakt, że zwiększyliśmy pokrycie portfela kredytowego rezerwami. Następne kwartały powinny pokazywać spadek ryzyka w tym portfelu" - zaznaczył Romanowski.

Wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 58,4% na koniec III kw. br. wobec 56,4% na koniec 2018 r.

Zaznaczył, że oczekuje możliwości sprzedaży portfeli jeszcze w tym roku, ale nie później, niż w pierwszym kwartale przyszłego roku.

"Liczę na to, że uda nam się wrócić do regularności - może portfele będą na tyle duże, że przepływy z tych sprzedaży pozwolą obniżyć koszty ryzyka w średnim okresie. Powrót do regularności to jest kwestia przyszłego roku" - dodał.

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września br. grupa Getin Noble Banku dokonała sprzedaży wierzytelności, na które składały się kredyty z utratą wartości. Nominalna wartość kapitału portfela objętego umowami cesji wyniosła łącznie 13 mln zł, zrealizowany wynik finansowy z tego tytułu wyniósł +0,2 mln zł. W 2018 roku grupa dokonała sprzedaży wierzytelności, na które składały się kredyty z utratą wartości i należności spisane z ksiąg. Nominalna wartość kapitału portfela objętego umowami sprzedaży wyniosła łącznie 117 mln zł.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

