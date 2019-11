Według niego postęp technologiczny i obniżenie kosztów instalacji, głównie fotowoltaicznych, sprzyja dynamicznemu rozwojowi energetyki rozproszonej w naszym kraju.

"Rok temu w grudniu było 200 MW zainstalowanej mocy jeżeli chodzi o panele fotowoltaiczne w Polsce, a na koniec tego roku prawdopodobnie może nawet dobijemy do 1500 MW, a w każdym razie w październiku przekroczyliśmy 1000 MW i jest to bardzo szybko rosnący w tym momencie trend" - wskazał Kurtyka podczas konferencji dotyczącej energetyki rozproszonej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Rozwój energetyki rozproszonej jest także wspierany poprzez klastry energii i spółdzielnie energetyczne. Jak przypomniał Kurtyka, obecnie na kilkaset takich klastrów 66 ma status klastra pilotażowego, przyznany przez Ministerstwo Energii.

„Obecnie mamy 66 takich struktur klastrowych - to wszystko to jest zakumulowana energia ludzka. Jesteśmy zainteresowani tym, żeby w inny sposób tę naszą energetykę układać. To jest potężne aktywo, które jest dzisiaj na wyciągnięcie ręki" - ocenił minister klimatu.

Zwrócił też uwagę na spadające ceny i rosnącą dostępność innych form energetyki rozproszonej związanej np. z pompami ciepła czy budownictwem pasywnym.

Prosumentem może być gospodarstwo domowe lub firma, wytwarzająca - np. dzięki instalacji fotowoltaicznej - energię elektryczną na własne potrzeby i sprzedająca nadwyżkę prądu do sieci energetycznej. Wsparcie na uruchamianie umożliwiających to instalacji zapewnia rządowy program "Mój prąd", który przewiduje łączne nakłady rzędu 1 mld zł dla co najmniej 200 tys. takich instalacji. Dofinansowanie może sięgnąć połowy poniesionych kosztów, maksymalnie 5 tys. zł.

W ocenie Kurtyki rozwój energetyki rozproszonej w Polsce podniesie jakość życia obywateli i poprawi bezpieczeństwo energetyczne kraju. Zwiększa także innowacyjność gospodarki, tworzy nowe miejsca pracy i szanse rozwojowe dla polskich firm.(PAP)

autor: Rafał Grzyb