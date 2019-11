Awbud wybuduje dla Murapolu RE 4 bloki mieszkalne we Wrocławiu za 12,45 mln zł



Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Awbud zawarł umowę, na mocy której Murapol Real Estate powierzył spółce wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa budowie zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Buforowej we Wrocławiu za 12 452 761,7 zł, podała spółka. Rozpoczęcie prac zaplanowano na 20 stycznia 2020 r., natomiast zakończenie prac powinno nastąpić do dnia 13 marca 2021 r.

"Zgodnie z mową łączna suma budżetu wraz z marżą wynosi: 12 452 761,70 zł. Wynagrodzenie będzie wypłacane spółce na podstawie faktur VAT, gdzie wynagrodzenie wyliczone zostanie w oparciu o iloczyn stopnia procentowego zaawansowania obiektu na koniec każdego kolejnego miesiąca i kwoty budżetu powiększonej o stałą marżę w wysokości 12% budżetu" - czytamy w komunikacie.

Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł.

