Atal zaczął budowę w Dreźnie, liczy na 20-22% marży brutto



Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Atal rozpoczął budowę I etapu inwestycji mieszkaniowej w Dreźnie w Niemczech, poinformował dyrektor finansowy Andrzej Biedronka-Tetla. Spółka spodziewa się osiągnąć na projekcie marżę brutto ze sprzedaży na poziomie 20-22%, a za najbardziej prawdopodobny scenariusz uważa sprzedaż pakietową lokali po zakończeniu realizacji.

"W pierwszych dniach listopada rozpoczęliśmy budowę I etapu inwestycji w Dreźnie. Zakładamy 20-22% rentowności. Planujemy tu inny typ sprzedaży, prawdopodobnie po zakończeniu inwestycji. W Niemczech mieszkania kupują często fundusze - całe bloki, a nawet jeśli mniejsze firmy czy osoby fizyczne, to po 5-10 mieszkań. Oczywiście, jest możliwość, żeby sprzedawać osobom fizycznym wtedy pewnie osiągnęlibyśmy nawet wyższą marżę, natomiast przy pierwszym etapie to jest utrudnione. Nie mamy jeszcze takiej struktury sprzedażowej w Dreźnie, by sobie na to pozwolić. Być może w połowie budowy uznamy, że bardziej się opłaca sprzedawać osobom indywidualnym, to jest kwestia otwarta. Ale sprzedaż raczej ruszy w późniejszym etapie realizowania inwestycji" - powiedział Biedronka-Tetla, podczas konferencji prasowej.

Poinformował także, że całkowita wartość inwestycji może sięgnąć ok. 240 mln euro, czyli po ok. 60 mln euro przychodów na każdy z czterech planowanych etapów. I etap obejmuje ok. 15 tys. m2 PUM i ma zostać ukończony w 2021 r.

Z jego słów wynika także, że spółka obecnie koncentruje się na projekcie w Dreźnie i nie będzie na razie rozpoczynać innych inwestycji zagranicznych.

Pod koniec sierpnia 2019 r. Atal informował, że Atal Development GmbH - spółka, w której Atal posiada 49% udziałów, a Juroszek Investments 51% udziałów - zawarła warunkową umowę nabycia gruntu pod budownictwo mieszkaniowe dla inwestycji wieloetapowej w Dreźnie za ok. 44 mln euro.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W 2018 r. sprzedała 2 416 lokali.

(ISBnews)