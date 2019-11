GDDKiA ogłosi wkrótce przetargi na drogę S3 na odcinku Świnoujście - Troszyn



Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wysłała do publikacji w dzienniku urzędowym UE ogłoszenia o przetargach na zaprojektowanie i budowę drogi S3 na odcinku Świnoujście - Troszyn o długości 33 km. Oznacza to, że w ciągu najbliższych dni ogłoszenia o postępowaniach pojawią się na platformie zamówień publicznych, podała Dyrekcja.

"Odcinek Świnoujście - Troszyn składa się z 2 odcinków realizacyjnych objętych odrębnymi przetargami: Świnoujście-Dargobądz o długości 17 km i Dargobądz-Troszyn o długości 16 km. Oferty cenowe w tych przetargach powinniśmy poznać pod koniec stycznia przyszłego roku. Kryteria oceny ofert w przetargach to cena (60%), okres gwarancji (30%) i skrócenie czasu na ukończenie z 39 miesięcy do 36 miesięcy (10%). Na wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosku o ZRID przewidziano 10 miesięcy od daty podpisania umowy. Z czasu realizacji robót budowlanych będą wyłączane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca)" - czytamy w komunikacie.

Odcinek S3 Świnoujście-Troszyn jest niezbędny do ukończenia całej drogi od Bałtyku do granicy z Czechami. Wszystkie pozostałe fragmenty tej drogi już istnieją lub są w realizacji. Ważne jest również znaczenie gospodarcze tej części S3, ze względu na skomunikowanie portu morskiego i gazoportu w Świnoujściu, wyjaśnia Dyrekcja.

"Droga ekspresowa S3 na odcinku Świnoujście - Troszyn będzie się rozpoczynała od ronda, którego lokalizacja przewidziana jest na wylocie z tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu. Jest to również obszar terminalu promów morskich w Świnoujściu, który stanowi połączenie ze Skandynawią. Trasa będzie się kończyła na istniejącej obwodnicy Troszyna, Parłówka i Ostromic. Wykonawca wybuduje drogę ekspresową posiadającą po dwa pasy ruchu w każdą stronę. W zakres inwestycji wchodzi również budowa drugiego mostu na obwodnicy Wolina i estakady na obwodnicy Międzyzdrojów. Na przebiegu nowej trasy, która w większości będzie przebiegała w pobliżu drogi krajowej nr 3, powstanie łącznie 7 węzłów drogowych oraz obustronne miejsce obsługi podróżnych między Dargobądzem i Wolinem. Przy węźle Wolin Wschód zostanie wybudowany w ramach inwestycji obwód utrzymania drogi ekspresowej" - czytamy dalej.

(ISBnews)