FFiL Śnieżka spodziewa się poprawy rentowności Poli-Farbe w 2020 r.



Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka spodziewa się wzrostu udziału rynku węgierskiego w przychodach grupy ogółem do minimum 20% w 2020 r. i poprawy rentowności tamtejszej spółki Poli-Farbe w przyszłym roku, poinformował prezes Piotr Mikrut.

"Przyszły rok to będzie co najmniej 20% udziału. W tym roku od połowy maja konsolidujemy [sprzedaż węgierskiej spółki], w przyszłym będzie to półtora kwartału więcej, choć I kwartał zwykle nie jest najmocniejszy" - powiedział Mikrut podczas konferencji prasowej.

"Jednakże dla nas dynamika przychodów nie jest priorytetem na Węgrzech, tylko poprawa rentowności z tych przychodów. Już dziś można z nich 'wyciągnąć' lepsze wyniki" - dodał.

W okresie I-III kw. br. przychody z rynku węgierskiego miały 12,4% udziału w sprzedaży grupy ogółem. Prezes wskazał, że konsolidacja Poli-Farbe była - zgodnie z przewidywaniami - jedną z głównych przyczyn spadku skonsolidowanej marży EBITDA w tym czasie o 1,2 pkt proc. do 18,4%.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z rentowności w Polsce, na Ukrainie, poprawiła się rentowność na Białorusi i widzimy duży potencjał jeśli chodzi o możliwości poprawy rentowności na Węgrzech. Węgry są na dole tabeli w rentowności, ale my uważamy, że nie ma powodu by rentowność na Węgrzech nie miała być taka jak w Polsce. Ale potrzebujemy co najmniej 2 lata zmian. Pierwszym rokiem, kiedy to będzie zmierzać w stronę rentowności polskiej to wynik za 2022 r." - wyjaśnił prezes.

"Spodziewam się poprawy rentowności [na Węgrzech] w 2020 r." - dodał.

Wskazał, że poprawa rentowności węgierskiej spółki następowała już w ostatnich miesiącach, dzięki pierwszym efektom synergii w grupie.

Poinformował także, że na Węgrzech w perspektywie 2 lat nie będą potrzebne większe inwestycje rzeczowe.

"Oni zrealizowali kilka inwestycji w budowę mocy i automatyzację procesów produkcyjnych. My mamy pewne pomysły, ale w krótkiej perspektywie Węgry nie będą wymagały inwestycji rzeczowych. Oni to wykonali przed akwizycją" - wyjaśnił.

"Wciąż jesteśmy zadowoleni z dokonanej akwizycji. Na razie nie znaleźliśmy żadnych nieprawidłowości, nic nas nie zaskoczyło, wszystko wygląda bardzo optymistycznie" - podsumował.

W maju 2019 r. Śnieżka zgodnie z planem zamknęła transakcję nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Poli-Farbe). Strony ustaliły cenę nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe na dzień zamknięcia transakcji na 8,004 mld forintów węgierskich (HUF), tj. około 106,4 mln zł.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. Skonsolidowane przychody sięgnęły 586,8 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)