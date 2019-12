"Przebieg takiego procesu jest zawsze trudny do przewidzenia, ale naszą ambicją jest zakończyć go do końca przyszłego roku" - mówił szef 4. co do wielkości banku Niemiec i zapewnił, że "wszystko przebiega w bardzo uporządkowany sposób".

Dopytywany, dlaczego Commerzbank zdecydował się na pozbycie się "perły", jakim jest działający w Polsce mBank, Zielke odparł, że chodzi o m.in. o uwolnienie około 1 mld euro kapitału własnego. Wraz z pieniędzmi ze sprzedaży ma on zostać zainwestowany w "główny obszar działania firmy".

Commerzbank ogłosił zamiar sprzedaży udziałów w mBanku we wrześniu br. Uzyskane pieniądze mają być przeznaczone na restrukturyzację firmy: koszty redukcji miejsc pracy i zamykania oddziałów. Frankfurcki bank jest właścicielem 69,3 proc. udziałów w polskiej spółce córce.

