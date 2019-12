Energa zakontraktowała na aukcji łącznie 529 MW obowiązku mocowego



Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Grupa Energa, w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2024 (aukcja główna), zakontraktowała łącznie 529 MW obowiązku mocowego dla jednostek istniejących i jednostek redukcji zapotrzebowania (z umową mocową na 1 rok), podała spółka.

"Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 235,91 do 269,58 PLN/kW/rok, […] zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE" – czytamy w komunikacie.

Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy, zaznaczono także.

"Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe" – czytamy dalej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)