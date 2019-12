Elektrobudowa ma umowę na prace dla PGE w Rybniku za ok. 36 mln zł netto



Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa podpisała z PGE Energia Ciepła - spółką zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - umowę na wykonanie przeglądów, konserwacji i usług utrzymania ruchu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych nn i SN w oddziale PGE Energia Ciepła w Rybniku, podała spółka. Szacowana wartość umowy to 36 mln zł netto.

"Całkowite szacowane wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy przewiduje się na kwotę 36 mln zł netto. Szacowane średnioroczne wynagrodzenie umowne przewiduje się na kwotę 9 mln zł netto. Ostateczna wartość wynagrodzenia uzależniona będzie od faktycznie zrealizowanych i odebranych prac utrzymaniowych w okresie obowiązywania umowy" - czytamy w komunikacie.

Zamówienia będą realizowane od dnia zawarcia umowy do listopada 2023 r., podano także.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

