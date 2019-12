Citi Handlowy uruchomi dla BP nową kartę kredytową z programem korzyści



Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Citi Handlowy podpisał z BP umowę dotyczącą uruchomienia nowej co-brandingowej karty kredytowej, oferującej użytkownikom program korzyści dostępnych na stacjach paliw, podał bank.

"Współpraca z BP wpisuje się w nasz strategiczny cel oferowania klientom najlepszych rozwiązań, dostosowanych dokładnie do ich potrzeb. Łączymy siły oraz zaprzęgamy nowoczesne technologie, żeby klienci naszych firm mogli realizować swoje plany wygodnie i szybko" - powiedziała dyrektor Pionu Niezabezpieczonych Produktów Kredytowych w Citi Handlowy Katarzyna Przybyła, cytowana w komunikacie.

Dzięki współpracy dla klientów BP dostępna będzie nowa karta kredytowa, na tzw. "selfie". Aplikacja o kartę będzie wyjątkowo łatwa - wystarczy wysłać swoje samodzielnie zrobione zdjęcie. Citi Handlowy wprowadził to innowacyjne rozwiązanie biometryczne w tym roku, podano także.

"Obserwujemy trendy, słuchamy naszych klientów, wprowadzamy innowacyjne rozwiązania. Dzięki współpracy BP z bankiem Citi Handlowy, klienci BP otrzymają wyjątkowy produkt finansowy: kartę kredytową oferującą wiele korzyści, w tym także cash back do 240 zł rocznie m.in. za zakupy na stacjach BP. Jestem przekonana, że łatwość uzyskania karty, zwolnienie z opłaty za wydanie i korzystanie z karty, a także benefity związane z realizacji płatności kartą Citi-BP spotkają się z uznaniem klientów" - powiedziała dyrektor generalny BP Retail w Polsce Barbara Wiążewska, cytowana w komunikacie.

Nowa karta kredytowa wydawana będzie bez opłaty rocznej. W ramach dołączonego do niej programu korzyści klienci zyskają nawet 240 zł rocznie, za które będą mogli m.in. bezpłatnie zatankować, a także mieć dostęp do sezonowych ofert specjalnych na stacjach BP. Klienci otrzymają też bezpłatny pakiet usług-powiadomień CitiAlerts oraz do 56 dni bez odsetek, a także rabaty w programie Citi Specials na produkty i usługi ze świata motoryzacji. Będą też mogli brać udział w przedsprzedaży biletów na koncerty organizowane przez Live Nation oraz zyskają dostęp do 10% rabatu w ponad 150 restauracjach w Polsce, czytamy dalej.

"Współpraca z Citi Handlowy jest częścią strategii BP oferowania klientom innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym w wygodny sposób mogą korzystać z programu korzyści oraz usług rozszerzających podstawową ofertę spółki. Nowa karta to kontynuacja partnerskiej współpracy BP i Citi Handlowy. Wcześniej spółki wydawały wspólnie kartę BP Payback" - podsumowano w materiale.

Koncern BP, który rozpoczął działalność w Polsce w 1991 r., miał 551 stacji paliw na koniec 2018 r., co oznaczało drugą pozycję na rynku.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)