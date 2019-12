Obszerny projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze - przygotowany przez posłów PiS - w zeszłym tygodniu został złożony w Sejmie. Jak poinformował Sąd Najwyższy, w poniedziałek do Kancelarii Sejmu trafiła licząca ponad 40 stron opinia SN do projektu.

"Ta ustawa nie pozwala sędziom zadawać pytań prejudycjalnych, czyli nie pozwala na normalne funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości w UE. Jesteśmy także sędziami europejskimi, cała Unia Europejska jest oparta na wartościach, nie tylko na pieniądzach" - powiedziała o tym projekcie we wtorek na antenie TVN 24 Małgorzata Gersdorf.

I prezes SN stwierdziła ponadto, że jest to "najniebezpieczniejszy projekt, z jakim mamy do czynienia przez lata rządów PiS-u, najniebezpieczniejszy dla naszego kraju". "Może doprowadzić szybko (do tego), że znajdziemy się poza Unią. Poza tym zaczynają się rządy autorytarne, nie mające nic wspólnego z trójpodziałem władzy, gdzie każda władza ma wspierać drugą" - wskazała.

>>> Czytaj też: Klimat przede wszystkim. W centrum zarządzania gospodarczego UE transformacja klimatyczna