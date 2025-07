Awans Sikorskiego

Awans Sikorskiego na wicepremiera ekspert ocenił jako podkreślenie znaczenia polityki zagranicznej dla rządu, a także znaczenia samego Sikorskiego w strukturach Platformy Obywatelskiej.

- Zobaczymy, czy to wystarczy, jeżeli chodzi o przejęcie inicjatywy, nawet nie tyle przejście do ofensywy, ale wyjście z defensywy - powiedział dr Marcinkiewicz. Zaznaczył przy tym, że rekonstrukcja rządu jest spóźniona, bo od czasu wyborów prezydenckich minęło już sporo czasu, ale - w jego opinii - kierunek zmian jest słuszny. - Przeniesienie osób czy ministerstw, które były odpowiedzialne za partykularne interesy, jak minister Okła-Drewnowicz (ds. polityki senioralnej) czy minister Kotula (ds. równości) do większych resortów, gdzie nadal będzie kontynuowana nad tymi zagadnieniami praca, uważam za słuszne - powiedział ekspert.

Zbudowanie dwóch dużych ministerstw

Jako pozytyw wymienił również zbudowanie dwóch dużych ministerstw: finansów i gospodarki oraz energii. - To tematy, które interesują wyborców i są istotne wyborczo, bo związane są z życiem codziennym - powiedział dr Marcinkiewicz.

Na środowej konferencji prasowej premier Donald Tusk przedstawił nowy skład Rady Ministrów. W jej skład - oprócz premiera - wejdzie 21 ministrów konstytucyjnych, w tym trzech wicepremierów - Władysław Kosiniak-Kamysz (wicepremier, minister obrony narodowej), Krzysztof Gawkowski (wicepremier, minister cyfryzacji) i Radosław Sikorski (wicepremier, minister spraw zagranicznych, odpowiedzialny też za politykę europejską).