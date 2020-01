Stelmet: Jednostkowy koszt drewna w r.obr. 2019: 2020 wstępnie o 1,6% wyższy r: r



Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Stelmet i jego spółka zależna MrGarden podpisały umowę na zakup od Lasów Państwowych surowca drzewnego w 2020 r. o łącznej wartości odpowiednio ok. 83,3 mln zł netto i ok. 32,7 mln zł netto, podał Stelmet. Jednostkowy koszt drewna w roku obrotowym 2019/2020 jest wstępnie szacowany na ok. 1,6% więcej r/r.

"Emitent informuje, iż zawarte umowy dotyczące: (a) roku kalendarzowego 2019, (b) zakupu drewna na rok kalendarzowy 2020, w ramach procedur prowadzonych przez Lasy Państwowe, na podstawie złożonych w aplikacji Portal Leśno-Drzewny, zabezpieczają w około 84% zapotrzebowanie grupy kapitałowej emitenta na surowiec drzewny w roku obrotowym 2019/2020. W zależności od potrzeb, pozostałą ilość drewna, grupa planuje nabyć w organizowanych przez Lasy Państwowe aukcjach systemowych w aplikacji e-drewno lub od innych dostawców (krajowych lub zagranicznych)" - czytamy w komunikacie.

Według wstępnych szacunków jednostkowy koszt nabycia drewna (uwzględniający również koszt transportu) w roku obrotowym 2019/2020 będzie wyższy o ok. 1,6% od kosztów nabycia drewna w roku obrotowym 2018/2019, podano także.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2017/2018 miała 553 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

