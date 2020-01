Marcus Preston delegowany do wykonywania obowiązków członka zarządu Work Service



Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Rada nadzorca Work Service delegowała wiceprzewodniczącego rady - Marcusa Prestona - do wykonywania obowiązków członka zarządu spółki na okres trzech miesięcy, podała spółka.

Głównym zadaniem Marcusa Prestona będzie dalsze wspieranie grupy podczas procesów dotyczących planowanych transakcji kapitałowych, procesu nadzoru nad spółkami zależnymi, restrukturyzacji kosztów oraz w spotkaniach z głównymi wierzycielami, poinformowano.

"Marcus Preston posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorowaniu procesów restrukturyzacyjnych. Pracował m.in. jako konsultant w Polskim Ministerstwie Przekształceń Własnościowych oraz doradca banków inwestycyjnych w Polsce dla banków Salomon Brothers oraz Morgan Stanley. Zasiadał również w zarządach oraz radach nadzorczych wielu spółek" - czytamy w komunikacie.

"Marcus jest zaangażowany w proces restrukturyzacji odkąd zasiada w naszej radzie nadzorczej. Efektywnie wspierał nas podczas kluczowych negocjacji z inwestorami oraz uczestniczył w transakcjach sprzedaży naszych spółek zależnych. Oddelegowanie [...] Marcusa do zarządu pozwoli mu bardziej zaangażować się w restrukturyzację co powinno wpłynąć na bardziej efektywne zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych" - powiedziała prezes Iwona Szmitkowska, cytowana w komunikacie.

We wtorek spółka podjęła przy udziale inwestora zaawansowane negocjacje z wierzycielami oraz akcjonariuszami spółek zależnych.

"(..) na prośbę rady nadzorczej zgodziłem się wesprzeć zarząd Work Servce w jak najszybszym doprowadzeniu do końca transakcji. Oddelegowanie mnie do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu pozwoli mi zaangażować się w ten proces w stu procentach" - skomentował Preston.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)