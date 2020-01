Unimot chce kilkukrotnie zwiększyć sprzedaż olejów w Chinach do 450 ton w 2020 r



Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Unimot planuje sprzedaż minimum 450 ton olejów silnikowych Avia w Chinach w 2020 roku, czyli kilkukrotny wzrost wyniku z 2019 roku, poinformował ISBnews prezes spółki Adam Sikorski. Zapowiedział także, że prawdopodobnie jeszcze w I kwartale obecnego roku spółka będzie mogła ogłosić wejście na dwa kolejne, znaczące azjatyckie rynki z produktami Avia.

"Nasz biznes w Chinach rozwija się bardzo dobrze, w 2019 roku dostarczyliśmy na tamten rynek, zgodnie z planem, 120 ton olejów smarowych Avia. Plan na rok 2020 zakłada 450 ton" - powiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews.

"Poza tym mam nadzieję, że jeszcze w I kwartale 2020 roku będziemy mogli ogłosić wejście z dystrybucją olejów do dwóch kolejnych azjatyckich krajów, przy czym mówimy tu o poważnych rynkach tego regionu" - dodał.

Szef Unimotu nie wyklucza, że w dalszej perspektywie spółka będzie chciała wejść na rynek chiński także ze stacjami paliw Avia.

"Są prognozy, że do 2025 roku liczba stacji paliw w Chinach wzrośnie z obecnych 100 tys. do ok. 130 tys. Trudno nie przyglądać się z zainteresowaniem rynkowi z takim potencjałem. Postawiłem sobie za cel, żeby w tym roku podjąć jakąś decyzję w tej kwestii, być może nawiązać współpracę z menedżerem znającym ten rynek, tak abyśmy w 2021 roku mogli się ewentualnie przymierzyć do wejścia w ten segment rynku" - podsumował Sikorski.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)