Zmiany w programie Mieszkanie Plus. Emilewicz: W połowie lutego przedstawimy konkrety

Źródło: PAP

W połowie lutego, przed 100 dniami rządu, przedstawimy konkrety zmian w programie Mieszkanie Plus, a do marca - szczegóły pakietu proinwestycyjnego - zapowiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz we wtorek na antenie radiowej Trójki.