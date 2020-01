Orange zakłada uruchomienie banku w swoich krajach europejskich do 2025 r.



Londyn, 23.01.2020 (ISBnews) - Orange Group planuje uruchomienie swojego banku we wszystkich europejskich krajach, w których działa - w tym w Polsce - do 2025 roku, poinformował wiceprezes Orange Group Ramon Fernandez.

"Mobilne finanse to jeden z kluczowych segmentów strategii grupy. Orange Bank zapewni unikalne synergie z naszym biznesem telekomunikacyjnym dla naszych klientów. Planujemy uruchomienie banku we wszystkich naszych europejskich krajach do roku 2025" - powiedział Fernandez podczas prezentacji europejskiej strategii Engage 2025 Grupy Orange w Londynie.

COO Europe w Orange Group Jean-Marc Vignolles wskazał, że pozyskiwanie potencjalnych licencji dla działalności bankowej będzie zależeć od przyszłego portfolio usług w danym kraju.

Według jego słów, Orange Bank będzie budowany na platformie technologicznej zaimplementowanej na rynku hiszpańskim. Orange ma oferować kompleksowe usługi finansowe oraz wprowadzać innowacyjne produkty jak np. mobilne ubezpieczenia.

"Celem Orange Bank jest wspierać wzrost bazy przychodowej naszej grupy" - zaznaczył wiceprezes.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

