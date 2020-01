Poinformował, że szef MZ Łukasz Szumowski spotkał się z głównym inspektorem sanitarnym Jarosławem Pinkasem w związku ze zmianą ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Główny inspektor sanitarny przy tej okazji przedstawił ministrowi szczegółowe informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się na świecie koronawirusa.

„Minister zdrowia uspokaja: nie ma na dziś zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem dla Polaków. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Główny Inspektorat Sanitarny” – przekazał Andrusiewicz.

„Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski poprosił ministra Jarosława Pinkasa o bieżące raportowanie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa” – dodał.

Zaznaczył, że Główny Inspektor Sanitarny jest w tym zakresie w bieżącym kontakcie ze służbami Światowej Organizacji Zdrowia. „Wszystkie służby podległe ministerstwu zdrowia pracują na rzecz pełnego zabezpieczenia zdrowia Polaków” - zapewnił.

Narodowa Komisja Zdrowia Chin podała w piątek, że liczba osób zakażonych nowym koronawirusem wynosi obecnie 830. Poinformowała też, że 25 osób zmarło z powodu ostrego zapalenia płuc spowodowanego wirusem, który po raz pierwszy wykryto w mieście Wuhan.

W czwartek po dwudniowej naradzie ekspertów Światowej organizacji Zdrowia zapewniono, że WHO bardzo uważnie obserwuje rozwój sytuacji i nakłania krajowe władze medyczne do podjęcia wszelkich środków ostrożności, jednak - co podkreślono w oświadczeniu dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia Tedrosa Ghebreyesusa - "jest jeszcze za wcześnie, by ogłaszać międzynarodową sytuację nadzwyczajną w związku z pojawieniem się nowego koronawirusa". Może się to jednak okazać konieczne - podkreślił Ghebreyesus.

Objawy zakażenia to gorączka, dreszcze, bóle mięśniowe, katar, kaszel oraz duszności. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl