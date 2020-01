Libet ma dwie oferty nabycia niektórych aktywów za łącznie 33,5 mln zł netto



Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Libet - w ramach przeglądu opcji strategicznych i w procesie analizy możliwości zbycia niektórych aktywów - otrzymał dwie wstępne, wiarygodne oferty nabycia należących do spółki nieruchomości i ruchomości służących kompleksowo produkcji kostki brukowej i innych elementów betonowych, potwierdzające zainteresowanie nabyciem aktywów, podała spółka. Oferty dotyczą dwóch jednostek produkcyjnych. Proponowana spółce, wstępna sumaryczna cena netto za aktywa w ramach dwóch transakcji zamyka się kwotą 33,5 mln zł.

"Oferty zostały złożone przez dwa odrębne i niezależne podmioty, każdy o istotnej pozycji rynkowej" - czytamy w komunikacie.

Zarząd zastrzega, że na dzień opublikowania raportu nie podjęto decyzji o przeprowadzeniu którejkolwiek z transakcji, rekomendowaniu przeprowadzenia którejkolwiek z nich, nie zawarto nadto żadnych umów, których przedmiotem byłyby aktywa, a celem działań podejmowanych przez spółkę na obecnym ich etapie, jest szczegółowe rozpoznanie wszelkich istotnych okoliczności dotyczących ewentualnych transakcji, w szczególności zaś ich wpływu na funkcjonowanie spółki i grupy kapitałowej.

Środki pozyskane z transakcji zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia, w szczególności zadłużenia wobec banków, które na ostatni dzień trzeciego kwartału roku obrotowego 2019 r. wynosiło 66,6 mln zł oraz zadłużenia wobec kontrahentów, podano także.

Zarząd wskazuje, iż oferty i ewentualne podjęcie działań celem przeprowadzenia transakcji nie ograniczają zakresu opcji strategicznych spółki rozważanych obecnie bądź możliwych do przeprowadzenia w ramach prowadzonego przez zarząd spółki programu przeglądu opcji strategicznych, a proces ten przebiega i będzie kontynuowany w niezmienionym zakresie, zakończono w informacji.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 178 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)