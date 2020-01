Standardowa instalacja fotowoltaiczna – 5,6 kW mocy za niecałe 17 tys. zł

Już 13 tysięcy instalacji fotowoltaicznych otrzymało w tym roku dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu powstały mikroinstalacje o mocy 72 megawatów – wystarczające do zasilenia 60 tysięcy średniej wielkości klimatyzatorów. Średni koszt instalacji wyniósł 25 600 zł, z czego właściciel zapłacił niecałe 17 tys. zł, a resztę dołożyło państwo poprzez dotację i ulgę w PIT.

Jeśli domownicy sami zużywają większość prądu (bo np. budynek jest ogrzewany pompą ciepła), inwestycja zwróci im się w ciągu 6-7 lat. Potem instalacja przynosi czysty zysk – jeśli nie zepsuje się któryś z większych elementów (np. inwerter), panele będą oszczędzały co roku w budżecie domowym około 3 000 zł.

Instalacja zintegrowana z dachem – 5,6 kW mocy plus 37 m2 poszycia za nieco ponad 23 tys. zł

Cena zakupu i montażu paneli zintegrowanych z dachem jest nieco wyższa niż dla tych montowanych osobno – Całościowy koszt modułów wraz z okablowaniem i inwerterem przy rozbiciu na metr kwadratowy to około 900 PLN. W tym wypadku, mocowanie planowane jest bezpośrednio do standardowej konstrukcji drewnianej, przygotowanej np. pod blachę klasyczną lub dachówkę ceramiczną – informuje Waldemar Witkowski, inżynier z firmy ML System. Cena instalacji o mocy 5,6 kW wyniesie 33 600 zł czyli o ok. 30 proc. więcej niż standardowej, jednak wciąż wygląda to korzystnie w porównaniu do oddzielnego kładzenia dachu i fotowoltaiki.

Od tej ceny można odjąć 5000 zł dotacji, a wyłożoną kwotę (28 600 zł) odliczyć od podatku PIT w kolejnym roku, co daje 5150 zł zwrotu. Łączny koszt poniesiony przez inwestora wyniesie więc 23 450 zł. Gdy właśnie projektujemy swój dom, warto zastanowić się nad dachem z paneli PV.

Kto w Polsce kupuje dachy z fotowoltaiki?

Firmy wykonawcze już widzą rosnące zainteresowanie takimi panelami. – Na samym początku zdecydowanie częściej udawało nam się przekonać do swoich rozwiązań duże firmy i instytucje publiczne – mówi Bartosz Wiśniewski z ML System S.A. – Ten rok przyniósł rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, w tym także tą zintegrowaną z budynkami, wśród klientów indywidualnych. Coraz częściej pod przysłowiową „strzechę” trafiają nasze carporty i pergole, szczególnie w przypadku klientów, którzy nie chcą modułów fotowoltaicznych na swoim dachu – dodaje Wiśniewski.

Jaka jest cena paneli w kolorze dachówki? Czy nowe panele na starym dachu zdadzą egzamin? Czy dom zasilany ze Słońca może być niezależny energetycznie? Jak dbać o dach z fotowoltaiki? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Autor: Bernard Swoczyna, WysokieNapiecie.pl