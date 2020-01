Budimex zakończył prace nad wielofunkcyjnym kompleksem Monopolis w Łodzi



Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Budimex zakończył prace nad rewitalizacją zabytkowych gmachów dawnego Monopolu Wódczanego w Łodzi oraz budowę dwóch nowoczesnych obiektów w ramach wielofunkcyjnego kompleksu Monopolis, podała spółka. Wartość realizowanego kontraktu to 150 mln zł.

"Tworząc Monopolis, korzystaliśmy z naszych wieloletnich doświadczeń zdobywanych podczas realizacji wielu dużych i innowacyjnych inwestycji z zakresu budownictwa kubaturowego o charakterze zarówno biznesowym, jak i kulturalnym. Głównym założeniem, które przyświecało nam w trakcie prac, było stworzenie otwartej i przyjaznej, ale także wielofunkcyjnej przestrzeni przeznaczonej nie tylko dla przedsiębiorców, ale spełniającej także funkcje społeczne oraz rozrywkowe" - powiedział prezes Dariusz Blocher, cytowany w komunikacie.

Prace budowlane rozpoczęły się w lutym 2018 roku. Wiosną tego roku, kiedy obiekt zostanie udostępniony najemcom, poza biurami powstaną w nim różnorodne punkty usługowe, takie jak restauracje i kawiarnie. W nowo otwartym kompleksie, odwiedzający znajdą także skwer, zielone tarasy na dachu, a także klub fitness, galerię sztuki, teatr, spa z basenem, klub malucha i przedszkole. Ważnym elementem Monopolis będzie również muzeum poświęcone historii Monopolu Wódczanego, podano także.

Monopolis to zespół budynków zlokalizowanych u zbiegu głównych arterii miasta - al. Piłsudskiego i ul. Kopcińskiego, w okolicy dworca Łódź Fabryczna. Podstawowym założeniem projektu było przywrócenie spójności całego terenu pofabrycznego Zakładu Spirytusowego Polmos. Przygotowanie obiektów do pełnienia nowych funkcji było równie ważne jak zachowanie ich oryginalnego wyglądu. Dodatkowy cel stanowiło także zaprojektowanie nowych budynków o współczesnym wyglądzie, stanowiących dopełnienie dla zabytkowej zabudowy, podkreśla Budimex.

W Monopolis powstało 23 400 m2 biur klasy A, zlokalizowanych w głównym gmachu dawnej rozlewni wódki (7 000 m2) i dwóch nowych budynkach (8 050 i 8 350 m2). Powierzchnia całkowita inwestycji to 28 000 m2. Obiekt będzie certyfikowany w systemie BREEAM, na poziomie bardzo dobrym i znakomitym, co oznacza, że wszystkie rozwiązania technologiczne i budowlane zastosowane w Monopolis mają na celu stworzenie komfortowego i przyjaznego środowiska pracy, optymalizację kosztów eksploatacyjnych oraz ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)