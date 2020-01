J. Szewczak i A. Burak zostali powołani do zarządu PKN Orlen



Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKN Orlen powołała Jana Szewczaka do pełnienia od 3 lutego br. funkcji członka zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów oraz Adama Buraka do pełnienia funkcji członka zarządu odpowiedzialnego za obszar komunikacji i marketingu, podała spółka.

Jan Szewczak ukończył Uniwersytet Warszawski - Wydział Prawa i Administracji, Zakład Prawa Finansowego. W latach 1977-1980 odbył studium doktoranckie w Zakładzie Finansów i Prawa Finansowego, a w latach 1979-1989 - staże naukowe w Amsterdamie i Pradze. W latach 2015-2019 był posłem na Sejm RP, przewodniczący podkomisji stałej ds. instytucji finansowych, v-ce przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Wcześniej pracował jako główny ekonomista w Kasie Krajowej SKOK, jako doradca członka zarządu w Telewizji Polskiej, a także jako wiceprezes zarządu spółki-córki PZU S.A, podano w komunikacie.

Adam Burak ukończył Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, zarządzanie, MBA, WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Dziennikarstwo i PR, studia podyplomowe, Uniwersytet Wrocławski, stosunki międzynarodowe, Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu.

Od 2019 jest członkiem rady nadzorczej Unipetrol, a.s., Orlen Południe S.A., PZU Zdrowie. Od 2018 r. jest także dyrektorem wykonawczym ds. komunikacji korporacyjnej, PKN Orlen. Wcześniej pracował także w Grupie Energa, Grupie Lotos, PZU S.A./PZU Życie, podano w materiale.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)