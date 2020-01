Tauron: Wszystkie ładowarki aut elektrycznych zasilane OZE od początku roku



Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Wszystkie stacje ładowania samochodów elektrycznych Taurona są zasilane energią pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł, tj. elektrowni wodnych i farm wiatrowych, od początku 2020 r., podała spółka.

"Jest to rezultat umowy podpisanej przez Tauron Dystrybucja Serwis z Tauron Sprzedaż na produkt Eco Premium. To ekologiczna energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł, której pochodzenie potwierdza Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE) w Poznaniu. - czytamy w komunikacie.

"Tauron stawia na rozwiązania proekologiczne. Czysta zielona energia w 100% bezpieczna dla środowiska, oferowana na naszych stacjach ładowania w połączeniu z systemem carsharingu daje alternatywę dla klasycznego transportu. Przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza i redukcji smogu" - powiedział dyrektor projektów z obszaru elektromobilności w Tauron Dystrybucja Serwis Artur Kalicki, cytowany w komunikacie.

W Katowicach w ramach Emobility od Taurona do dyspozycji jest 20 pojazdów elektrycznych oraz 24 ładowarki AC i 6 DC. Sieć jest stale rozbudowywana i już niedługo w Katowicach zostanie oddanych do użytku kolejnych 99 stacji ładowania AC oraz 21 nowych stacji DC. Do końca 2020 roku Tauron będzie dysponować w sumie 150 stacjami ładowania z 329 punktami ładowania, podano także.

"Wszystkie działania w tym obszarze mają na celu udostępnienie nowych usług klientom oraz skuteczną popularyzację szeroko pojętej elektromobilności, a co za tym idzie działań proekologicznych. Dzięki temu osoby, dla których posiadanie samochodu elektrycznego stanowi barierę ekonomiczną, mogą korzystać z ekologicznego rodzaju transportu napędzanego zieloną energią przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego" - czytamy dalej.

Energia elektryczna oferowana na stacjach ładowania podlega stałej certyfikacji systemu Gwarancji Sprzedaży Energii Ekologicznej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)