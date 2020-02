PKP Energetyka: Beata Górniak i Marek Kleszczewski weszli w skład zarządu



Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKP Energetyka powołała Beatę Górniak i Marka Kleszczewskiego do pełnienia funkcji członków zarządu, podała spółka. Jednocześnie w związku z nowymi wyzwaniami zawodowymi ze spółki odszedł Konrad Tyrajski, który pełnił rolę członka zarządu grupy od 2015 r. Zarząd działa w nowym składzie od 1 lutego 2020 r.

"Przez ostatnie kilka lat zarówno Beata jak i Marek intensywnie pracowali na rzecz rozwoju firmy odpowiadając za kluczowe obszary jej działalności. Mają ogromne doświadczenie i pasję skutecznych liderów. Cieszę się, że dołączają do zarządu" - powiedział prezes Wojciech Orzech, cytowany w komunikacie.

Beata Górniak nową funkcje będzie łączyć z dotychczasowym stanowiskiem - dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Pracuje w PKP Energetyka od 2017 roku. Wcześniej zarządzała działami personalnymi i HR w takich przedsiębiorstwach jak: Tauron, Vattenfall, Saint Gobain oraz Tesco.

Natomiast Marek Kleszczewski jednocześnie z funkcją członka zarządu obejmie stanowisko dyrektora Oddziału Dystrybucja, kluczowego obszaru biznesowego firmy. Będzie odpowiadał m.in za kontynuację megaprojektu Modernizacja Układów Zasilania kolejowej sieci trakcyjnej (MUZa), wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze dystrybucji, w tym za rozwój Inteligentnego, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Energią dla Kolei. Przez ostatnie dwa lata jako dyrektor Oddziału Usługi odpowiadał m.in. za obszar utrzymania sieci trakcyjnej. Wcześniej pełnił m.in. funkcję wiceprezesa Tauron Dystrybucja i członka zarządu Vattenfall.

PKP Energetyka to spółka z branży budowy i utrzymania sieci trakcyjnej oraz elektroenergetyki kolejowej. Głównym jej zadaniem jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej dla odbiorców trakcyjnych. PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jest spółką prywatną i należy do jednego z największych funduszy inwestycyjnych na świecie - CVC Capital Partners.

