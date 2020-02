Cyfrowy Polsat przydzielił obligacje serii C o wartości nominalnej 1 mld zł



Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat dokonał przydziału 1 000 000 obligacji serii C, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka. Obligacje serii C zostały przydzielone łącznie 69 inwestorom.

Wpływy z emisji, w wysokości 1 mld zł, zostaną przeznaczone na refinansowanie inwestycji prośrodowiskowych, dotyczących m.in. poprawy efektywności energetycznej grupy czy zmniejszenia śladu węglowego związanego z produkowanymi przez Cyfrowy Polsat urządzeniami elektronicznymi, poinformowano.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakończonej właśnie oferty, a uzyskane warunki uważamy za duży sukces. To bardzo duża jak na polski rynek emisja obligacji, a dodatkowo jako pierwsza firma w Polsce spoza sektora bankowego wykorzystaliśmy stosunkowo nowy instrument, jakim są zielone obligacje korporacyjne. Odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie emisją i spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony rynku. Uzyskaliśmy świetną marżę, najniższą w historii naszych dotychczasowych emisji i obiektywnie bardzo dobrą w odniesieniu do obecnych warunków rynkowych" - powiedziała członek zarządu ds. finansowych w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu Katarzyna Ostap-Tomann, cytowana w komunikacie.

"Wszystko to świadczy o atrakcyjności samej oferty i bardzo dużym zaufaniu do naszej grupy i realizowanej przez nas strategii. Dzięki tej emisji jeszcze bardziej zdywersyfikowaliśmy źródła finansowania i zyskaliśmy jeszcze większą elastyczność biznesową. Natomiast wprowadzając obligacje na rynek Catalyst, damy inwestorom kolejny instrument atrakcyjnej i stabilnej inwestycji w Grupę Cyfrowy Polsat" - dodała.

Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1 tys. zł. Planowany dzień emisji obligacji to 14 lutego 2020 r. Obligacje będą podlegały wykupowi po 7 latach, a planowanym dniem wykupu jest 12 lutego 2027 r., podano również.

"To nasza kolejna emisja obligacji, ale po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na zielone obligacje. To stosunkowo młody na naszym rynku instrument finansowy, z którego dotychczas korzystało niewiele podmiotów. Dlatego proces ten wymagał od nas dodatkowych działań i przygotowań, warto jednak było podjąć ten wysiłek. Kwestie ekologii i ochrony środowiska naturalnego są nam bliskie. Cieszymy się, że realizowane dotychczas w naszej grupie projekty z tego obszaru zostały pozytywnie zweryfikowane przez niezależnych ekspertów i docenione przez instytucje finansujące" - powiedział z kolei prezes Cyfrowego Polsatu Mirosław Błaszczyk, również cytowany w komunikacie.

"Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie wydatków poniesionych m.in. na modernizację i unowocześnienie infrastruktury telekomunikacyjnej grupy w obszarze efektywności energetycznej, a w szczególności:

- Zastąpienie starych, energochłonnych rozwiązań technologii 2 i 3G nowoczesną technologią 4G LTE, która ma potencjał do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w sieci w relacji do ilości transferowanych danych.

- Modernizację i zastąpienie przestarzałych elementów infrastruktury stacjonarnej, jak np. technologii miedzianej przez światłowodową, co pozwala na szybszą transmisję danych na dłuższych dystansach, wymaga mniej prac utrzymaniowych i pozwala na zmniejszenie zużycia energii.

- Inwestycje w energooszczędne rozwiązania wspierające jak np.: systemy chłodzące, inteligentne oświetlenie, optymalizację magazynowania energii, wirtualne serwery, systemy uczące się i sztuczną inteligencję" - czytamy także w komunikacie.

Rolę współoferujących obligacje pełnili: Trigon Dom Maklerski, Erste Securities Polska oraz Erste Group Bank. Emisję zorganizowało konsorcjum w składzie: Trigon Dom Maklerski , Erste Securities Polska, Erste Group Bank, Santander Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska. Doradcą prawnym była kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak. Wyemitowane przez Cyfrowy Polsat obligacje korporacyjne zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach rynku Catalyst, podsumowano.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)