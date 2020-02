Macron podzielił przekonanie premiera Morawieckiego, że między Polską a Francją otwiera się nowy rozdział współpracy dwustronnej.

Wśród zbieżnych interesów wymienił kwestię bezpieczeństwa i obrony, w tym cyberbezpieczeństwa oraz w odniesieniu do operacji w terenie. "Francja kieruje się tutaj jedną linią, a mianowicie zbiorowego bezpieczeństwa Europy - to sprawia, że interesy partnerów europejskich stawiamy ponad wszystkie inne i to wymaga zwiększenia potencjału obronnego Europy, ale nie wbrew NATO" - mówił prezydent Francji.

Macron podkreślał także wyzwania dotyczące polityki klimatycznej i przyjętego na unijnym szczycie w ubiegłym roku celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. "Francja zdaje sobie sprawę, z tego, jak duże wysiłki będzie musiała tu podjąć Polska" - mówił.

"Państwa mieszanka energetyczna, to również wynik historii Polski, pewna spuścizna i musimy dostrzegać tę sytuację, musimy zrozumieć, dlaczego Polska znajduje się właśnie w tym punkcie i jak duże wysiłki są od niej wymagane" - dodał.

Prezydent Francji podkreślał, że jest przywiązany do strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale - jak zapewniał - jest przywiązany do mechanizmu wspierających kraje na tej ścieżce.

"Z punktu widzenia budżetowego jest fundusz sprawiedliwej transformacji - Francja będzie apelować o to, aby ten fundusz skupiony był w jak największym stopniu na najuboższych regionach, które zostały najbardziej dotknięte transformacją i to właśnie Polska skorzysta z tego, aby przeprowadzić swoją transformację energetyczną i klimatyczną" - przekonywał Macron.

Macron: chciałbym otworzyć nowy rozdział naszej współpracy

Jednym z tematów rozmów z szefem polskiego rządu - relacjonował Macron - była polityka gospodarcza i przemysłowa. "Wspólnie bronimy przekonania, że Europa musi kontynuować prawdziwą politykę przemysłową, która nie ma być protekcjonistyczna ani defensywna, ale ukierunkowana na innowacje, zielone technologie, czy też sztuczną inteligencję. Musi to być polityka realistyczna w sytuacji, w której suwerenność gospodarcza jest coraz istotniejsza" - mówił prezydent Francji.

"W duchu sprawiedliwości, nasze oba kraje wspierają europejską inicjatywę walki z oszustwami podatkowymi, w której to dziedzinie Polska dysponuje sporą wiedzą ekspercką. Wspieramy również międzynarodowe i europejskie działania zmierzające do wdrożenia sprawiedliwego opodatkowania przedsiębiorstw gospodarki cyfrowej" - podkreślił Macron. Jak dodał, sprawiedliwe opodatkowanie i walka z wszelkiego rodzaju oszustwami stanowią bardzo ważny element prawdziwej europejskiej polityki gospodarczej i przemysłowej.

Ponadto - jak przekazał francuski przywódca - podczas spotkania omówiono m.in. aktualne kwestie europejskie, takie jak przyszłe relacje z Wielką Brytanią, wieloletnie ramy finansowe, czy rozszerzenie Unii o kraje Bałkanów Zachodnich.

"W odniesieniu do każdego tematu, każdego wielkiego projektu europejskiego nie może być trwałego porozumienia, jeśli Polska i Francja nie będą pracować wspólnie. Chcemy działać w tym kierunku, dlatego chcemy spotkać się ponownie w ciągu najbliższych tygodni w formacie weimarskim" - oświadczył prezydent Francji.

Macron podkreślił, że wizyta w Polsce jest dla niego szczególna, bo dochodzi do niej kilka dni po brexicie. "Ta wizyta pokazuje, że przyświeca nam pewna wola. Wola, którą podzielamy, jako partnerzy, jako europejskie potęgi, aby wykroczyć poza granice polityczne, czy geograficzne, które powstały w Europie, aby uruchomić ponownie dialog, który sprawi, że Europa będzie bardziej zjednoczona i bardziej suwerenna" - dodał.

"Wiemy, że w Polsce wobec partnerów europejskich było czasem takie poczucie, że pozostawiliśmy Polskę samą sobie, było też takie poczucie upokorzenia. Ja chciałbym, aby dziś było takie poczucie w pełni europejskie, proeuropejskiej, pokazujące, że możemy połączyć przywiązanie do własnego kraju z wolą silnej Europy, która będzie bronić swojej suwerenności" - oświadczył Macron.

"Chciałbym, abyśmy mogli otworzyć nową kartę, nowy rozdział naszej współpracy, to jest ważne dla naszych krajów, ale również dla całej Europy" - podkreślił Macron.

