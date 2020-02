Gaz-System: Pierwsza tłocznia Baltic Pipe ma pozwolenie na rozbudowę



Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję zatwierdzającą projekt rozbudowy tłoczni gazu w Goleniowie. Jest to pierwsza z trzech decyzji, jakie Gaz-System ma uzyskać na rozbudowę i budowę tych elementów infrastruktury w ramach projektu Baltic Pipe, podała spółka.

"Zatwierdzony decyzją wojewody projekt budowlany zakłada realizację inwestycji w dwóch etapach:

- etap I obejmuje rozbudowę Tłoczni Gazu Goleniów o trzy zespoły agregatów sprężarkowych o łącznej mocy 25 MW, przebudowę obiektów technologicznych na terenie istniejącej tłoczni, budowę obiektów i infrastruktury tłoczni;

- etap II obejmuje rozbudowę o zespół agregatu sprężarkowego o mocy 5MW"- czytamy w komunikacie.

Teren przeznaczony pod inwestycję jest położony w województwie zachodniopomorskim w gminie Goleniów.

"Tłocznia w Goleniowie to obok inwestycji w Odolanowie i Gustorzynie kluczowy element programu inwestycyjnego lądowej części Baltic Pipe. Rozbudowa i budowa tych trzech tłoczni pozwoli na sprawne rozprowadzenie zwiększonych ilości gazu, który trafi do Polski po 2022 roku. W pierwszym kwartale tego roku spodziewamy się decyzji dotyczących pozostałych dwóch tłoczni" - powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień, cytowany w komunikacie.

Decyzja o pozwoleniu na rozbudowę tłoczni gazu w Goleniowie podlega natychmiastowemu wykonaniu. Ze względu na strategiczne znaczenie inwestycji zadanie to realizowane jest na podstawie specustawy gazowej.

Inwestycja jest składową częścią Baltic Pipe, mającego na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Projekt składa się z 5 komponentów. Jednym z nich jest rozbudowa i modernizacja polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego. W jego skład wchodzi połączenie gazociągu podmorskiego z istniejącym systemem, wybudowanie lub zmodernizowanie 3 tłoczni gazu (Goleniów, Odolanów i Gustorzyn) oraz budowa gazociągów Niechorze-Płoty i Goleniów-Lwówek.

Baltic Pipe to strategiczny projekt - realizowany w Polsce przez Gaz-System, a w Danii przez Energinet - mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Realizacja tej inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu. Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 surowca z Polski do Danii. Przewidywana faza prac budowlanych rozpocznie się w 2020 r. Dzięki niemu od października 2022 r. będzie można sprowadzać gaz ziemny ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)