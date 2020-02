"Polska zajmuje 7. pozycję pod względem wielkości produkcji w UE, z udziałem w rynku na poziomie 2,5 proc. Wyprzedzają nas jedynie Włochy, Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Rumunia i Francja. Prognozowany jest dalszy wzrost polskiego rynku w tempie 4,6 proc. rocznie (CAGR2018–2021). Nasz kraj jest 5. największym pracodawcą tego sektora w UE - zapewniając miejsce pracy w branży obuwniczej niemal 18 tys. osób" - czytamy w komunikacie.



Produkcja obuwia w Polsce wyniosła w 2017 roku ponad 46 mln par, co plasuje Polskę na 40. pozycji wśród producentów obuwia na świecie. Wartość polskiego rynku obuwia w 2017 roku wyniosła blisko 3,3 mld euro. W Polsce w sektorze obuwniczym w roku 2018 zarejestrowanych było 3 440 firm, podano w materiale.



"Polski sektor obuwniczy ma niezwykły potencjał - ale także zmaga się z wyzwaniami. Ogromne jest zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie, szybko rosną wynagrodzenia, ale branża ma przyszłość w dobie slowlife i ekologii. Europa ma ogromny udział w światowym rynku obuwia (35 proc.), a Polska korzysta na silnej pozycji w UE" - skomentował prezes PIPS Marek Górecki, cytowany w komunikacie.



Według cytowanych w materiale danych z roku 2017, przemysł obuwniczy w Europie skupia ponad 21 tysięcy firm, które zapewniają zatrudnienie 278 tys. osób na różnych stanowiskach. Rynek obuwia w Europie wygenerował w 2017 r. przychody w wysokości ponad 95 mld euro, co sprawia, że obuwie jest drugim, tuż za odzieżą, najważniejszym segmentem mody w europejskiej branży detalicznej.



Sektor tekstylny, odzieżowy, skórzany i obuwniczy (TCLF) to europejski potentat, źródło nowych trendów i innowacji. Szacuje się, że roczny obrót w Europie wynosi ponad 200 mld euro, a około 225 000 firm zatrudnia 2,2 mln pracowników - z czego 66% to kobiety, wskazano dalej.



"Polski sektor TCLF ma wciąż duży potencjał rozwoju - Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) oraz Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) prowadzą projekt mający na celu zwiększyć zatrudnienie w tym przemyśle. Celem kampanii finansowanej przez Komisję Europejską 'Plan współpracy sektorowej w zakresie umiejętności. Rozwój kariery w sektorze tekstylnym/odzieżowym/skórzanym/obuwniczym' jest promowanie wśród osób poszukujących pracy - koncentrując się w szczególności na osobach do 30 roku życia – zatrudnienia w przemyśle TCLF, który wyróżnia się jako jeden z najbardziej strategicznych sektorów gospodarki UE. Ma on kluczowe znaczenie dla rozwoju innych dziedzin gospodarki, takich jak: budownictwo, rolnictwo, transport i drogownictwo oraz medycyna - jest też istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa służb specjalnych i obronności kraju" - czytamy też w komunikacie.



Kampania to seria wizyt, spotkań i dni otwartych w szkołach ogólnokształcących, zawodowych, firmach i stowarzyszeniach TCLF w krajach UE. Celem jest rozwój świadomości o spectrum działania sektora wśród potencjalnych nowych pracowników, studentów czy uczniów szkół. Grupa ekspertów pochodzących z każdego państwa członkowskiego odwiedzi szkoły i instytucje szkoleniowe, by zaprezentować sektor i odpowiedzieć na wszystkie pytania studentów oraz uczniów. Kampania ma na celu podniesienie świadomości na temat możliwości podjęcia pracy i rozwoju kariery w sektorach TCLF, a także poinformowanie o wysokim poziomie zatrudnienia, atrakcyjnym środowisku pracy i zrównoważonym rozwoju w tych sektorach przemysłu, podano w materiale.



