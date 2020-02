"Wpłynęło 6 ofert. Najniższą ofertę złożyła firm China Harbour Engineering Company LTD na kwotę 1 198 082 115,00 zł, najwyższą ofertę - konsorcjum firm z liderem Porr SA na kwotę 3 195 977 598,35 zł" - czytamy w komunikacie.



Oferty złożyli też: Budimex i Gülermak (2 809 207 159,8 zł), Mostostal Warszawa i Acciona Construcción (2 230 165 684,48 zł), Strabag i Strabag AG (2 562 381 126,36 zł) oraz Metrostav Polska i Metrostav (2 400 061 175,63 zł). Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 1 770 513 000 zł brutto.

"Odcinek od w. Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy realizowany będzie w systemie 'projektuj - buduj' co oznacza, że wykonawca zadania będzie miał możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w Koncepcji Programowej. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2025. W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich w tym tunelu o długości ok. 2 km, 5 estakad, 2 wiaduktów nad S19 oraz 3 przejść dla zwierząt i 1 przejazdu pod S19. W ramach umowy wykonany zostanie także węzeł Babica, którego wariant do realizacji zostanie ostatecznie zatwierdzony na posiedzeniu KOPI. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 06.11.2015 r wydał decyzję środowiskową (4.11.2016r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna)" - czytamy dalej.



Budowa odcinka drogi ekspresowej S19 od w. Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy jest częścią dużego zadania jakim jest realizacja międzynarodowej trasy Via Carpatia. Obecnie na Podkarpaciu w realizacji jest ponad 54 km S19, kolejne 85 km jest w przygotowaniu.



Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo dł. ok. 169 km. Stan realizacji S19 przedstawia się następująco:



30,2 km - oddane do ruchu od w. Sokołów Młp. do w. Rzeszów Płd.



54,2 km - w realizacji systemem projektuj-buduj



85,2 km - w przygotowaniu (realizacja Koncepcji Programowej).

