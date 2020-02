Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Bloober Team chce skoncentrować się na wydawaniu gier z kategorii AAA i chce publikować jeden duży tytuł co 1,5-2 lata, licząc na sprzedaż w milionach sztuk, podała spółka w aktualizacji planu strategicznego spółki na lata 2020-2022. Mniejsze produkcje mają być realizowane przez outsourcowych partnerów.



"Odchodzimy od gier realizowanych w stosunkowo krótkim okresie czasu, w średniej półce cenowej. Zamierzamy realizować większe produkcje, określane mianem AAA (w gatunku horror). Ceny naszych 'dużych gier' będą wyższe niż te, które publikowaliśmy dotychczas" - czytamy w prezentacji.



"To produkty, nad którymi spędzamy więcej czasu zarówno w preprodukcji, jak i produkcji, ale tylko w ten sposób nasze unikalne rozwiązania będą zrealizowane w najwyższej jakości i będą miały szanse na walkę o sprzedaże liczone w milionach sztuk" - czytamy dalej.



Spółka zapowiedziała, że chce wydawać jeden duży tytuł na 1,5-2 lata. Będzie produkować dwa produkty jednocześnie.



"Nie zapominamy jednak o mniejszych produkcjach (bazujących na naszych IP) które realizowane są w większości przez naszych outsourcowych partnerów. W tym roku spółka wyda MEDIUM (working-title) jako tytuł next-gen, ale również projekt bazujący na IP OBSERVERA" - czytamy także.



"W ciągu ostatnich 5 lat zbudowaliśmy swoją pozycję lidera growego horroru psychologicznego. Teraz zamierzamy poszerzyć istotnie nasz krąg odbiorców, stawiając na cały gatunek horroru" - podsumowano w materiale.



Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.



(ISBnews)