O utrudnieniach związanych z pogodą poinformowano w komunikacie na oficjalnej stronie Portu Lotniczego Wrocław.

W niedzielę wieczorem odwołano przyloty z Frankfurtu, Monachium i Paryża. Z kolei w poniedziałek nie wylecą z Wrocławia dwa samoloty do Monachium, jeden do Frankfurtu i jeden do Amsterdamu. Odwołano też zaplanowane na poniedziałek przyloty z Monachium i Amsterdamu.

Sztorm Ciara, nazywany w Niemczech orkanem Sabina, uderzył w Wielką Brytanię i północną Europę; w Niemczech w niedzielę odwołanych zostało około 150 spośród 1,2 tys. zaplanowanych lotów do i z Frankfurtu, w poniedziałek zawieszono kolejnych 130 połączeń. Lufthansa poinformowała, że odwołuje loty krótko- i długodystansowe do poniedziałku odpowiednio do godz. 13 i 14. Pasażerowie udający się w podróż powinni śledzić komunikaty na stronie internetowej przewoźników oraz konkretnych portów lotniczych.

W niedzielę IMGW wydał dla całego kraju alerty przed silnym wiatrem o0bowiązujące do popołudnia w poniedziałek. W Sudetach wiatr może wiać z prędkością aż 200 km/godz.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski