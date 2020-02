Delegacja Rosji opuściła Turcję bez porozumienia w sprawie Idlibu

Źródło: PAP

Rosyjska delegacja, która przybyła do Ankary, aby omówić ofensywę syryjskich sił rządowych w prowincji Idlib na północnym zachodzie Syrii, wyjechała bez porozumienia co do sposobu powstrzymania starć - podało we wtorek tureckie źródło dyplomatyczne.