W Brukseli w kwaterze głównej Sojuszu w środę i czwartek odbywa się spotkanie ministrów obrony państw NATO.

Błaszczak przekazał dziennikarzom, że rozmowy dotyczyły m.in. Bliskiego Wschodu i Iraku. "Byliśmy zgodni co do tego, że misja zostanie utrzymana. Czekamy na zdanie rządu irackiego. Ono będzie miało olbrzymie znaczenie. Jednak wszyscy byliśmy zgodni co do tego, że wzajemna solidarność w ramach Sojusz Północnoatlantyckiego to jest więź bardzo silna" - powiedział.

Dodał, że państwom NATO zależy, aby skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom związanym z terroryzmem. Podkreślił, że misja ma charakter szkoleniowy i tak pozostanie, a obecnie w Iraku przebywają polscy żołnierze i to się nie zmieni.

Misja szkoleniowa NATO liczy pół tysiąca osób. Została ona zawieszona po zabiciu przez USA w Iraku irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Od tego czasu trwały spekulacje na temat tego, czy zostanie utrzymana.

Błaszczak powiedział, że rozmowy dotyczyły też polityki odstraszania i obronności, jak i tzw. inicjatywy gotowości NATO. "Jesteśmy solidarni wobec siebie, jesteśmy skoncentrowani na tym, aby odpowiedzieć na zagrożenia dotyczące całej sfery naszej odpowiedzialności" - powiedział.

Rozmowy w Brukseli dotyczyły również m.in. łamania przez Rosję traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu (INF).

„Rozmawialiśmy na temat zagrożeń rosyjskich. Myślę, że możemy być usatysfakcjonowani tym, że jest zrozumienie wszystkich państw NATO odnośnie do tych zagrożeń, że te zagrożenia nie są lekceważone. To już jest bardzo duży sukces. To jest podstawa do tego, aby tym zagrożeniom przeciwdziałać” – powiedział minister. Dodał, ze nie będzie jednak informował o szczegółach.

Błaszczak odbył też szereg spotkań bilateralnych. Spotkał się m.in. z ministrem obrony USA Markiem Esperem. Rozmowy dotyczyły dwustronnej współpracy w zakresie bezpieczeństwa i w ramach Sojuszu, polsko-amerykańskich deklaracji i ćwiczeń Defender 2020. "To są ćwiczenia, których zadaniem jest sprawdzenie interoperacyjności sił Sojuszu Północnoatlantyckiego" - wyjaśnił.

Błaszczak rozmawiał tez z ministrem obrony Ukrainy na temat wspólnych relacji i zagrożeń, jak i współpracy w ramach polsko-ukraińsko-litewskiej brygady. Rozmowy dotyczyły także współpracy w ramach przemysłów obronnych obu państw.

Polski minister spotkał się również z ministrami obrony Chorwacji, Rumunii i Włoch. Odbyło się też spotkanie ministerialne w formacie Grupy Wyszehradzkiej z ministrem obrony wielkiej Brytanii w kontekście brexitu.

"Rozmawialiśmy o tym, aby te relacje, bardzo ścisłe relacje Wielkiej Brytanii z państwami UE utrzymać, żeby je rozwijać. Usłyszeliśmy zapewnienie, że zdaniem rządu Zjednoczonego Królestwa, zdaniem ministra obrony Wielkiej Brytanii, będziemy pracować na rzecz zacieśnienia relacji pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej a Wielką Brytanią" - powiedział.