Na konferencji prasowej w stolicy kraju Canberze szef rządu poinformował, że co tydzień władze będą decydowały, czy zakaz utrzymać.

Morrison przedłużył w czwartek wcześniejsze, wprowadzone 1 lutego, ograniczenia na wjazd do Australii dla obywateli innych krajów, przybywających z Chin kontynentalnych, w związku z zagrożeniem związanym z epidemią nowego koronawirusa w ChRL.

Zakaz wjazdu do Australii osobom, które były w Chinach kontynentalnych, dotyczy zarówno podróżnych przybywających bezpośrednio, jak i tych lecących przez inne kraje.

Zakaz nie odnosi się natomiast do wracających do kraju Australijczyków ani podróżnych posiadających wizy uprawniające do stałego pobytu w Australii, jak również ich małżonków, dzieci i prawowitych opiekunów. Osoby te będą jednak musiały samodzielnie izolować się od społeczeństwa przez 14 dni od przybycia.

Według najnowszego bilansu w Chinach odnotowano prawie 60 tys. przypadków zakażeń koronawirusem i co najmniej 1350 zgonów, w większości w prowincji Hubei w środkowych Chinach, gdzie wirus pojawił się w grudniu 2019 roku. (PAP)