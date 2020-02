Gaz-System: Gazociąg Rembelszczyzna-Mory ma ostateczną decyzję środowiskową



Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Gazociąg Rembelszczyzna - Mory otrzymał ostateczną decyzję środowiskową, podał Gaz-System.

"Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie stanowi istotny element realizacji gazociągu Rembelszczyzna - Mory" - czytamy w komunikacie.

Budowa tego gazociągu jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na gaz ziemny w Warszawie oraz w okolicznych gminach. Projektowany gazociąg o długości ok. 28,5 km i średnicy DN700 będzie przebiegał przez gminy: Nieporęt, Jabłonna, Łomianki, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki oraz trzy warszawskie dzielnice - Białołękę, Bielany oraz Bemowo, podano także.

"Kolejne etapy realizacji tego przedsięwzięcia to uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu i decyzji pozwolenia na budowę - zgodnie z harmonogramem powinno to nastąpić kolejno w II i III kwartale 2020 r." - czytamy dalej.

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2019.0.1554 t.j.) - tzw. "specustawy gazowej", podano także.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)