GDDKiA: Przetarg na pierwszy podlaski odcinek S19 przed końcem lutego



Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S19 od Dobrzyniewa do węzła Białystok Zachód wraz z węzłem, podała GDDKiA. To pierwszy z przetargów na podlaskiej części S19, która stanowi fragment trasy Via Carpatia na terenie Polski. Wszczęcie postępowania planowane jest na 28 lutego.

"Obecnie ogłaszany przetarg dotyczy wprawdzie niewielkiego odcinka S19, ale za to w ramach tego zadania powstanie węzeł Białystok Zachód. To właśnie w tym miejscu w przyszłości krzyżować się będzie istniejąca S8 z powstającą drogą ekspresową S19. Tym samym wykonany węzeł zapewni w przyszłości relacje Warszawa - Białystok - Ełk oraz Ełk - Białystok - Lublin. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku około 5,38 km oraz drogi ekspresowej S8 na odcinku około 2,1 km wraz z węzłem Białystok Zachód. Planowane są dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a całość ma być przystosowana do najcięższego ruchu" - czytamy w komunikacie.

Droga ekspresowa S8 będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19 i przebiegać pod nią. Konstrukcję nawierzchni na węźle wybierze wykonawca. W ramach zadania wybudowanych będzie dziesięć obiektów inżynierskich, w tym dwa przejścia nad rzekami Supraśl i Białą oraz jeden wiadukt kolejowy, podano także.

Harmonogram prac na odcinku Dobrzyniewo - Białystok Zachód jest następujący:

24 lutego 2020 r. - przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji

28 lutego 2020 r. - wszczęcie postępowania

14 kwietnia 2020 r. - termin składania ofert

II półrocze 2020 r. - planowane zawarcie umowy

II półrocze 2021 r. - planowane złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do Wojewody Podlaskiego

2022-2024 - realizacja.

"W I półroczu 2020 roku planujemy ogłosić kolejne postępowania przetargowe w systemie 'Projektuj i buduj' na prawie 50 kilometrów drogi ekspresowej S19 w okolicach Białegostoku: Krynice - Dobrzyniewo, Białystok Zachód - Księżyno, Księżyno - Białystok Południe (z ponad 13-kilometrowym odcinkiem DK65 Kudrycze - Kuriany - Grabówka), Białystok Południe - Ploski. W II półroczu 2020 roku planujemy ogłosić postępowania dla południowych odcinków realizacyjnych S19 o łącznej długości 68 km: Ploski - Haćki, Haćki - Bielsk Podlaski Zachód (dodatkowo z 6-kilometrowym odcinkiem DK66 w Bielsku Podlaskim), Bielsk Podlaski Zachód - Boćki, Boćki - Osmola, Osmola - Leszczka, Leszczka - Chlebczyn (w woj. mazowieckim)" - czytamy dalej.

Do końca roku powinien zostać również ogłoszony przetarg na 17-kilometrowy odcinek Kuźnica - Sokółka Północ (na północny-wschód od Białegostoku), dodano.

Aktualnie cztery odcinki drogi ekspresowej S19 na Podlasiu mają decyzje środowiskowe: Dobrzyniewo - Białystok Zachód (d. Choroszcz), Krynice - Dobrzyniewo, Białystok Zachód - Ploski (nad Narwią) - wydana 14 sierpnia 2019 r. (odwołania od decyzji wpłynęło do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska), Ploski - Chlebczyn (rzeka Bug). Na odcinek Kuźnica - Sokółka wniosek o wydanie decyzji środowiskowej został złożony 7 czerwca 2019 r. i obecnie jest rozpatrywany. Na kolejną część S19 - od Sokółki przez Czarną Białostocką - Wasilków - Sochonie aż do Dobrzyniewa - przygotowywany jest wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla wariantu biegnącego w przybliżeniu po istniejącym szlaku drogi krajowej nr 19, zakończono.

(ISBnews)