Budimex stworzy 4 Strefy Rodzica w szpitalach w 2020 r., łącznie będzie ich 36



Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - W ramach programu społecznego "Strefa Rodzica. Budimex dzieciom" Budimex zaadaptuje i dostosuje przestrzenie w kolejnych 4 szpitalach dziecięcych w 2020 r., podała spółka. Cztery nowe punkty dołączą do pozostałych 32 stref.

Program "Strefa Rodzica. Budimex dzieciom" realizowany jest na oddziałach dziecięcych, w których istnieje realna potrzeba stworzenia specjalnej przestrzeni. Istotne jest to, aby jak najwięcej pacjentów i rodziców mogło z takich miejsc skorzystać, podano.

"Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci to priorytet w działaniach społecznych Budimeksu. Od 2013 roku stworzyliśmy w polskich szpitalach 32 Strefy Rodzica, a każda ze zrealizowanych przestrzeni jest inna, odpowiadająca na indywidualne potrzeby szpitala" - powiedziała ekspert ds. komunikacji w Budimeksie Katarzyna Wójcik, cytowana w komunikacie.

Program społeczny "Strefa Rodzica. Budimex dzieciom" jest realizowany od 2013 roku. W ramach programu na oddziałach dziecięcych polskich szpitali wydzielane są specjalne strefy dla rodziców. Główne założenia programu Strefa Rodzica to zapewnienie chorym dzieciom przebywającym w szpitalu jak najdłuższego kontaktu z rodzicami, zmniejszenie stresu spowodowanego izolacją i brakiem kontaktu z rodzicem, nagłośnienie problemu, jakim jest ograniczony kontakt rodziców z dziećmi na oddziałach pediatrycznych oraz realne skrócenie czasu pobytu dzieci w szpitalach.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)