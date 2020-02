W Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy tygodniowo lądują cztery samoloty z Włoch, w poniedziałek, wtorek, piątek i w sobotę. Połączenia z Półwyspu Apenińskiego obsługują tani przewoźnicy – Wizzair i Ryanair. Loty odbywają się loty z lotniska w Mediolan-Bergamo.

We wtorek z Bergamo przyleciało około 190 osób.

"To popularny kierunek i zwykle leci około 200 osób w samolocie – powiedziała PAP specjalistka ds. komunikacji lotniska w Gdańsku Agnieszka Michajłow. We wtorek przed południem władze gdańskiego lotniska otrzymały nowe dyspozycje od inspektora sanitarnego. Dotyczą one osób podróżujących z Włoch. Jest zalecenie, aby wszystkim wracającym z tego państwa badać temperaturę oraz żeby wszyscy wypełniali karty lokalizacyjne" – poinformowała Michajłow.

Według tej procedury odbyła się wtorkowa odprawa pasażerów. Kiedy samolot zaparkował na miejscu postojowym, pasażerowie nie weszli, jak to się zwykle odbywa, do głównego terminala dla wszystkich gości, tylko bocznym wejściem przeszli do holu. W tym miejscu zmierzono im temperaturę.

"Nikt nie miał podwyższonej temperatury. Po badaniu pasażerowie otrzymali do wypełnienia karty lokalizacyjne. Musieli napisać, skąd lecieli, gdzie siedzieli w samolocie i podać dane kontaktowe. Karty po wypełnieniu przekazano granicznemu inspektorowi sanitarnemu z siedzibą w Gdyni. Badanie odbyło się bardzo sprawnie i trwało kilkanaście minut – powiedziała Agnieszka Michajłow.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, wybuchła w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Zgodnie z ostatnim raportem WHO z 24 lutego na świecie potwierdzono blisko 80 tys. przypadków zarażeń koronawirusem. W Chinach potwierdzono ponad 77 tys. zarażeń i zanotowano ponad 2,5 tys. ofiar śmiertelnych. Poza Państwem Środka potwierdzono ponad 2 tys. przypadków zachorowań w 29 państwach, m.in. w Iranie, Włoszech, Niemczech i we Francji. Poza Chinami wirus spowodował 23 zgony.

We wtorek zanotowano również pierwszy przypadek koronawirusa w Hiszpanii kontynentalnej. W ostatnich dniach największe emocje wywołał znaczny wzrost liczby zachorowań w północnych Włoszech. Dziewięć zgonów zanotowano w Lombardii, a dwa w Wenecji Euganejskiej – te dwa regiony na północy są ogniskami koronawirusa. Liczba osób zarażonych w całym kraju wynosi 322, a w ciągu niecałej doby zmarły cztery osoby.(PAP)

Autor: Krzysztof Wójcik