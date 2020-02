Poznań: Trzyletnie dziecko diagnozowane w szpitalu pod kątem koronawirusa

Źródło: PAP

Do szpitala klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu trafiło w środę trzyletnie dziecko z podejrzeniem wystąpienia koronawirusa. Trwa diagnozowanie pacjenta. Kilka dni temu dziecko przebywało z rodzicami we Włoszech. Do szpitala trafiło z wysoką temperaturą.