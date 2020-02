Selekcjonuj oferty, czyli odpowiednia filtracja ma znaczenie



Pierwszym często popełnianym błędem jest zbyt szerokie wyszukiwanie. Szukają pracy jako pracownik biurowy należy zawęzić obszar poszukiwania do rejonów, które nas interesują. Jeśli jesteś w stanie dojeżdżać kilkadziesiąt kilometrów dziennie do pracy, to możesz zdecydować się na aplikowanie do odległego miasta, jednak najpierw sprawdź czy bliżej nie znajdziesz czegoś podobnego. Ponieważ oferty pracy na portalach takich jak Pracuj.pl pojawiają się codziennie warto ustawić sobie powiadomienia przychodzące na maila o ofertach z danego regionu, na określone stanowisko. Oczywiście na wstępie trzeba sprawdzić wymagania. Wypełnienie rzetelne swojego profilu na stronie i dołączenie CV może pomóc dotrzeć do Ciebie pracodawcom albo lepiej selekcjonować oferty. Dzięki temu nie marnujesz czasu na przeglądanie ofert z dziedzin, które w ogóle Cię nie interesują albo na stanowiska, gdzie profil kandydata jest nieco inny.



Przygotowanie CV i gruntowne przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej



Oczywiście konieczne jest sporządzenie dobrego CV. Ważne, by zawierało wszystkie istotne dla danego pracodawcy elementy, a chodzi tu oczywiście nie tylko o kompetencje twarde, ale również miękkie, czyli cechy osobowościowe. Jeśli pracodawca zaleca napisanie listu motywacyjnego, to musisz go wykonać. W ten sposób pokazujesz, że zależy Ci na danej pracy. W nim opisujesz swoje dotychczasowe doświadczenia pod kątem oczekiwań pracodawcy. Nie piszesz jedynie o szansie rozwoju i o tym, że posiadasz pożądane cechy, gdyż to zbyt zdawkowe. Musisz to uszczegółowić przykładami z własnego życia, najlepiej dotychczasowej kariery zawodowej. Jeśli zadzwoni rekruter, musisz odebrać za pierwszym razem, gdyż być może dodatkowych szans nie będzie. Zatem ustaw sobie głośny dzwonek, aby zawsze usłyszeć telefon. Praca oczywiście nie jest Ci dana od razu, musisz jeszcze odbyć rozmowę rekrutacyjną i zapewne kandydatów będzie sporo. Musisz zatem pomyśleć o swoich mocnych i słabych stronach. Te drugie musisz zamienić w swoje atuty, np. spolegliwość może być pożądana w pracy w grupie, np. w sytuacji spornej.