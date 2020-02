Budimex optymistyczny co do przyszłości, spodziewa się poprawy wyników w 2020 r.



Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Budimex ocenia, że perspektywy na 2020 r. są dla grupy optymistyczne i spodziewa się poprawy r/r wyników finansowych, przy sprzedaży zbliżonej do ubiegłorocznej, poinformowali członkowie zarządu.

"2019 był rokiem trudnym, nie spodziewaliśmy się problemów, które mieliśmy, choć zakończyliśmy rok lepiej niż wewnętrzne oczekiwania. To pokazuje, że mamy dobrą perspektywę poprawy wyniku w 2020 r." - powiedział prezes Dariusz Blocher, podczas konferencji prasowej.

"Nadal mamy dwa 'tematy' ciągnące wyniki w dół - Turów i Wilno, ale mamy dużo 'opportunities', które mogą się ziścić i poprawić wynik. Z optymizmem patrzymy na 2020 rok, gdzie powinniśmy poprawiać wyniki - 'nie o 100%', ale w istotnym aspekcie możemy je poprawić" - dodał Blocher.

Wskazał, że odbędzie się to przy zbliżonej r/r sprzedaży.

"Wydaje się, że 2019 rok jest, patrząc na wyniki oczyszczone, najniższy i w kolejnych latach będziemy wyniki EBIT poprawiać i może powrócimy kiedyś do poziomów z lat 2015-2016" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Marcin Węgłowski.

Wiceprezes i dyrektor operacyjny Artur Popko wskazał z kolei, że spółka ma obecnie zdrowy portfel zamówień.

"Skupiamy się przede wszystkim na rentowności. Na kontraktach, na których jesteśmy pewni co do marży. W naszym portfelu są same zdrowe kontrakty, zakończyliśmy te, które przynosiły straty; żaden z nowych kontraktów nie jest dla nas zagrożeniem. Znacznie poprawił się też rynek pod kątem pracowników. Patrzymy z dużym, jeśli chodzi o przyszłe lata" - powiedział Popko.

Niepokój Budimeksu budzi jednak ofertowanie części konkurentów w dużych przetargach infrastrukturalnych.

"Są obawy o konkurencję. Pojawiają się słabo - w naszej opinii - skalkulowane kosztowo oferty. Zaczyna się coś, co jest niekontrolowanym procesem i skończy się źle. Dlatego prowadzimy dialog z ministerstwem i zamawiającymi" - powiedział Blocher.

"Z dużą obawą patrzymy na chińskie firmy, ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaczęła się temu [ich ofertom] mocniej przyglądać i to jest pozytywny element" - dodał Popko.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)