Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Global Cosmed przewiduje, że osiągnie 22 mln zł skonsolidowanej EBITDA i 329 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2020 roku, podała spółka.



Prognoza zakłada ekspansję marek własnych oraz stabilizację w kontraktach marek prywatnych, przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej i dalszej poprawie efektywności w zakresie produkcji i logistyki. Poprawa wyników finansowych przez ostatnie dwa lata umożliwia w 2020 roku zwiększenie nakładów na własne brandy, co jest strategicznym kierunkiem rozwoju grupy, poinformowano.



"Prognoza przychodów uwzględnia organiczny rozwój sprzedaży strategicznych brandów na wszystkich rynkach, nowości produktowe oraz stabilizację w kontraktach marek prywatnych w 2020 roku. W efekcie zarząd prognozuje wzrost przychodów o 19 mln zł, czyli 6% r/r" - czytamy w komunikacie.



Sprzedaż produktów pod markami należącymi do Grupy Global Cosmed w ocenie zarządu zanotuje dwucyfrową dynamikę sprzedaży zarówno lokalnie, jak i na rynkach międzynarodowych. Budowanie świadomości marki na rynkach azjatyckich będzie kontynuowane, a ponadto planowane jest także rozpoczęcie biznesu w Europie Południowej, podkreślono.



Przychody marek prywatnych są zaplanowane na podobnym poziomie w 2020 roku vs 2019 r. Oczekiwane wzrosty sprzedaży u kluczowych klientów na rynku niemieckim, zostaną skompensowane poprzez ograniczenie współpracy z mniejszymi odbiorcami (m.in. z Wielkiej Brytanii), podano także.



"Podsumowując, planowana poprawa całkowitej sprzedaży grupy, stabilizacja na rynkach surowców oraz lepsza efektywność produkcyjna przełożą się na wzrost EBITDA o 3 mln zł, 16% r/r w 2020 r. Wykonane inwestycje w park maszynowy w zeszłym roku powinny przełożyć się na oszczędności już od II kwartału tego roku. Grupa będzie dalej inwestować w automatyzację procesów produkcyjnych, szczególnie w Niemczech" - czytamy dalej.



Prognoza nie uwzględnia przejęć i akwizycji, chociaż spółka systematycznie monitoruje ten rynek w kraju i zagranicą. Rozwój przez akwizycję jest elementem strategii rozwoju Global Cosmed i zarząd nie wyklucza takich transakcji, zastrzeżono.



"Zarząd spółki, uwzględniając założenia do niniejszej prognozy, będzie dokonywał półrocznej oceny możliwości jej realizacji. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie się odbywać w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży i ponoszonych kosztów oraz analizę i aktualizację przyjętych założeń" - podsumowano.



Oferta grupy kapitałowej Global Cosmed obejmuje produkty brandowe tworzone przez Global Cosmed Group SA oraz marki prywatne wyprodukowane na potrzeby klientów przez Global Cosmed. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.



(ISBnews)