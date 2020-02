Energa zweryfikuje opcje strategiczne dla bloków CCGT w Gdańsku i Grudziądzu



Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Energa zdecydowała o rozpoczęciu weryfikacji dostępnych opcji strategicznych dla projektów budowy bloków gazowo-parowych (CCGT) w Gdańsku i Grudziądzu, podała spółka.

"Zarząd [...] podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu zmierzającego do weryfikacji dostępnych opcji strategicznych, w tym przeprowadzenia pogłębionego rozpoznania rynkowego i wystąpienia do podmiotów zewnętrznych celem określenia zainteresowania potencjalnym partnerstwem strategicznym, lub zakupem spółek celowych emitenta realizujących projekty polegające na budowie bloków gazowo-parowych (CCGT) zlokalizowanych w Gdańsku i Grudziądzu: CCGT Gdańsk sp. z. o.o. oraz CCGT Grudziądz sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.

W marcu 2019 r. Energa Wytwarzanie - spółka zależna Energi - ogłosiła przetarg na budowę nowego bloku gazowo-parowego w Grudziądzu o mocy 450-750 MWe (CCGT Grudziądz) wraz z infrastrukturą pomocniczą oraz towarzyszącą. Podpisanie umowy z wykonawcą planowano na I kw. 2020 r.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

